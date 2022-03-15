بعد حجب "فايسبوك".. ما هو البديل الأوفر حظاً في روسيا؟

بعد حجب موقع فايسبوك داخل روسيا على وقع الحرب في أوكرانيا، تتجه الأنظار نحو تطبيق VK البديل الأوفر حظاً للمستخدمين الروس، ورغم عدم معرفة الكثير عنه خارج روسيا إلا أنه يتمتع بشعبية كبيرة هناك، فما هو هذا التطبيق وكيف يعمل؟

يعد VK ثالث أكثر المواقع زيارة في روسيا، بعد غوغل ويوتيوب مباشرةً، إذ يصل عدد مستخدميه اليومي إلى 45 مليون زائر في المتوسط، بحسب موقع makeuseof.

وغالبية مستخدميه تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاماً، فيما مستخدمي فيسبوك هم في الغالب من سن 35 وما فوق.

مشاهدة مجانية

ويعود ذلك لعدة أسباب منها، تركيزه على مشاركة ملفات الصوت والفيديو بين الأصدقاء، وميل الموقع إلى تشجيع المستخدمين على توسيع دوائرهم الاجتماعية.

كذلك، تتيح هذه المنصة لمستخدميها في جميع أنحاء العالم مشاهدة المسلسلات والأفلام ومقاطع الفيديو مجاناً.

ويسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالموسيقى من خلال السماح لهم بمشاركة الأغاني مجاناً السماح للمستخدمين بتحويل الأموال بين الأصدقاء على المنصة.

والتطبيق مناسب لكلٍ من أصحاب الأعمال الصغيرة والكبيرة الذين يرغبون في استهداف جمهور محدد بمواضيع متخصصة.

خدمات مراسلة ودردشة

كما، يحتوي على واجهات بسيطة وأيقونات واضحة تجعلها سهلة الاستخدام.

ويحمي خصوصية بيانات المستخدمين وأمنها، فضلاً عن سهولة استعادة الحساب الشخصي في حالة حدوث خرق.

وتقدم هذه المنصة، مثل غيرها خدمات المراسلة والدردشة والمحادثات الصوتية والمرئية، بالإضافة إلى القدرة على قراءة الأخبار ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو من خلال المواقع الشخصية.