بعد حملة مشاركة كلمات المرور.. Netflix تكتسب مشتركين جدد أكثر مما كان متوقعًا

أضافت Netflix ما يقارب 5.9 مليون مشترك جديد في الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بعد تضييق الفرصة على الأسر التي كانت تشارك كلمات المرور الخاصة بها. فإن عملاق البث المباشر هو الأول من بين شركات التكنولوجيا والإعلام الكبرى التي تكشف عن أحدث نتائجها الفصلية وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تضرب فيه إضرابات الكتاب والممثلين الصناعة، وهي المرة الأولى التي تنسحب فيها النقابتان منذ الستينيات.

فقد أشار الرئيس التنفيذي المشارك تيد ساراندوس الى أن “هذه الضربة ليست النتيجة التي أردناها”. وأضاف إن الشركة تأمل في التوصل إلى اتفاق “في أقرب وقت ممكن”.

كما أعلنت Netflix، عند إعلانها عن مواردها المالية الفصلية الأخيرة، أنها حققت أرباحًا قدرها 1.8 مليار دولار على مدار الربع من خلال إيرادات بلغت 8.3 مليار دولار. وقد توقع المحللون أن تضيف Netflix حوالي مليوني أسرة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث اختار الأشخاص الذين شاركوا الخدمة مجانًا الدفع لحساباتهم الخاصة.

ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على الأجور واستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل كبير على الصناعة خلال الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى إيقاف مواسم جديدة من النجاحات العالمية بما في ذلك عروض البث المباشر House of the Dragon و The Last of Us والأفلام بما في ذلك Gladiator 2 و Mission : Impossible – Dead Reckoning الجزء الثاني.

وجادل بعض المحللين بأن Netflix في وضع أفضل من نظيراتها في وسائل الإعلام التقليدية للتغلب على الإضراب. ففي العام الماضي، فقدت الشركة مشتركيها لأول مرة في تاريخها. وقد بدأت منذ ذلك الحين في جذب المشتركين مرة أخرى، حيث أعلنت بداية العام عن حملة مشاركة كلمات المرور.

ووفقًا للشركة، شاركت أكثر من 100 مليون أسرة في مشاركة كلمات المرور.

كما توقع محللو بنك دويتشه هذا الأسبوع أن زيادة “المشاركة المدفوعة” ستعزز عائدات Netflix حتى عام 2023 وأن الشركة ستستفيد أيضًا من تراكم البرامج لديها، وجمهورها الدولي وقدرتها على تحقيق نجاحات من الخارج – مثل Squid Game و Money Heist.

وكتب بنك دويتشه في مذكرة للمستثمرين: “تقريبًا كل الرياح المعاكسة التي ابتليت بها شركات الإعلام التقليدية التي تركز على التلفزيون هي رياح خلفية لـ Netflix”.

وانتقلت Netflix أيضًا إلى توسيع تدفق دخلها، حيث قدمت اشتراكًا مدعومًا بالإعلانات بعد العام الماضي.

كما أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنها ستتخلى عن أرخص خطة شهرية خالية من الإعلانات التجارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في محاولة للحصول على المزيد من الاشتراكات لخيارها المدعوم بالإعلانات، وتتراوح كلفت الخطة بين 9.99 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة و 6.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة وقيدت المشتركين في بث محتوى عالي الدقة على جهاز واحد فقط في كل مرة.