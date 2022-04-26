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بعد صفقة ماسك.. تصريح "لافت" لمدير تويتر التنفيذي حول مستقبل الموظفين!

26 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 26 - أبريل - 2022 4:37 صباحًا
شعار تويتر

شعار تويتر

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قال رئيس تويتر التنفيذي باراج أجراوال للموظفين يوم الاثنين إن الضبابية تكتنف مستقبل شركة خدمات التواصل الاجتماعي مع اقتراب صفقة لانفراد الملياردير إيلون ماسك بالاستحواذ عليها.

كان أجراوال يتحدث خلال اجتماع على مستوى الشركة وصلت إليه رويترز.

وقالت الشركة للموظفين إن ماسك سيشارك موظفي تويتر في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق.

وعندما طُرحت عليه أسئلة من الموظفين حول خطط ماسك بالنسبة للشركة واحتمالات تسريح عاملين ومبررات مجلس الإدارة لقبول الصفقة، أجل أجراوال الكثير من الأسئلة باعتبارها أسئلة يجب طرحها على ماسك.

غير أنه قال للموظفين إنه ليست هناك خطط حاليا لتسريح عاملين.

من جهته قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، في أول تصريح له بعد إتمام صفقة الاستحواذ على “تويتر”، إن الموقع لديه إمكانيات هائلة وأنه سيعمل على توفيرها.

وأضاف ماسك “سأعمل على زيادة الثقة في تويتر، أريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى”.

ولفت ماسك إلى أنه يريد أن يجعل Twitter أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة.

يشار إلى أن ماسك تمكن الاثنين من الفوز باتفاق لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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