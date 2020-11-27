بعد طول انتظار … شاومي تعلن عن سلسلة هواتف ‏Redmi Note 9‎‏

أعلنت شركة شاومي الصينية عن سلسلة هواتفها الجديدة Redmi Note 9 التي ستأتي بأسعار منافسة ومناسبة للجميع.

وتشمل السلسلة ثلاثة طُرز، وهي: Redmi Note 9 Pro 5G، و Redmi Note 9 5G، و Redmi Note 9 4G.

ويتوفر هاتف Redmi Note 9 Pro 5G في الصين بسعر يعادل قرابة 240 دولارًا أمريكيًا، ويتوفر هاتف Redmi Note 9 5G بسعر يعادل قرابة 195 دولارًا أمريكيًا، ويتوفر هاتف Redmi Note 9 4G بسعر يعادل قرابة 150 دولارًا أمريكيًا.

وسيتوفر هاتفا Redmi Note 9 Pro 5G، و Redmi Note 9 5G في الصين اعتبارًا من 1 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويحتوي هاتف Redmi Note 9 Pro 5G معالجًا ثماني النوى من نوع Snapdragon 750G مع مودم Snapdragon X52 الذي يُمكِّن الهاتف من دعم شبكات الجيل الخامس 5G. ويمتاز الهاتف بأن ذاكرة التخزين الداخلية الخاصة به هي من نوع UFS 2.2، التي تقول شاومي: إن أسرع بمرتين من نوع UFS 2.1.

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 6.67 بوصات وبدقة +FHD مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزًا. ويحمي الشاشة طبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

ويمتاز Redmi Note 9 Pro 5G بكاميرته الخلفية الرئيسية التي تأتي بدقة 108 ميجابكسل. وهناك ثلاث كاميرات خلفية أخرى، وهي بدقة 8 ميجابكسل للكاميرا المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، وبدقة 2 ميجابكسل للكاميرا المخصصة لتصوير الأجسام القريبة، وبدقة 2 ميجابكسل للكاميرا المخصصة لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن ثقب في الشاشة، فهي بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,820 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واطًا، وهي تُشحن من 0 في المئة إلى 100 في المئة في نحو 58 دقيقة، حسب ما قالت الشركة.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. ويتوفر خيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت من الهاتف بسعر يعادل 245 دولارًا، أما خيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت فهو يتوفر بسعر يعادل 270 دولارًا أمريكيًا. ويتوفر خيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت بسعر يعادل 305 دولارات أمريكية.

وفيما يتعلق بمواصفات هاتف Redmi Note 9 5G، فهو يحتوي معالجًا من نوع MediaTek Dimensity 800U، ويقدم شاشة من نوع LCD بقياس 6.53 بوصات وبدقة +FHD، وهي أيضًا محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 118 درجة، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوي Redmi Note 9 5G بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا، ومع ذلك، فإن الهاتف يأتي مع شاحن يدعم الشحن باستطاعة 22.5 واطًا.

ويتوفر هاتف Redmi Note 9 5G من شاومي بسعر يعادل قرابة 195 دولارًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل قرابة 230 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل قرابة 260 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

أما نسخة شبكات الجيل الرابع من الهاتف، فهي تحتوي معالجًا من نوع Snapdargon 662، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت.

ويمتاز Redmi Note 9 4G ببطاريته التي تبلغ سعتها 6,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا. ويشترك هذا الهاتف مع نسخة 5G في مواصفات الشاشة، إلا أنها محمية بطبقة بزجاج Gorilla Glass 3.

ويقدم Redmi Note 9 4G من شاومي ثلاث كاميرات خلفية؛ دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة 8 ميجابكسل، ودقة الثالثة المخصصة لتصوير العمق 2 ميجابكسل. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، ولكن ضمن قطع في الشاشة، وليس في ثقب.

ويتوفر الهاتف بسعر يعادل نحو 150 دولارًا لخيار 4 جيجابايت/ 128 جيجابايت. وبسعر يعادل 165 دولارًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر 195 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت.