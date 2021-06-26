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بعد طول انتظار.. هذه الميزة في تيلغرام

26 - يونيو - 2021
تطبيق تيلغرام

تطبيق تيلغرام

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مكالمات الفيديو الجماعية، الميزة التي طال انتظارها في تطبيق المراسلة الفوري “تيلغرام”.

وأكدت المنصة في بيان صدر عنها، أن التحديث يجلب ميزات جديدة متوقعة للتطبيق، تمكنك من الوصول إلى كاميرا الفيديو، ومشاركة الشاشة أثناء الدردشات الصوتية في مجموعات، على جميع الأجهزة، بما في ذلك الهواتف التي تعمل بنظامي أندرويد وآي أو إس والأجهزة اللوحية وأجهزة سطح المكتب“.

إذ يؤدي هذا بشكل أساسي إلى نقل الدردشات الصوتية إلى مستوى جديد تماما، ويجعلها جاهزة للفصول الدراسية عبر الإنترنت واجتماعات العمل والاجتماعات العائلية.

وتتمثل أهمية الميزة الجديدة، في أنه يمكن الآن تحويل الدردشات الصوتية في أي مجموعة إلى مكالمات فيديو جماعية بشكل سلس.

وللقيام بالأمر، ما عليك سوى النقر فوق رمز كاميرا الفيديو لتشغيل الفيديو. ويمكنك النقر فوق أي مقطع فيديو لمشاهدته بميزة ملء الشاشة، مع خيار تثبيت أحد مقاطع الفيديو التي ستبقى في المقدمة حال انضمام مستخدمين جدد إلى المكالمة، ويقومون بتشغيل الكاميرات الخاصة بهم.

وفي الوقت الحالي، بينما تتمتع ”الدردشات الصوتية“ بمشاركة ”غير محدودة“، تسمح محادثات الفيديو بمشاركة ما يصل إلى 30 شخصا في المرة الواحدة، لكن، سيزداد هذا الحد قريبا مع بدء استخدام الدردشات الصوتية لبث الألعاب والأحداث المباشرة والمزيد. بحسب بيان الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أيضا مشاركة شاشتك أثناء مكالمات الفيديو، وهو خيار مفيد جدا، خاصة لاجتماعات العمل. وتشمل الميزات الجديدة الأخرى خيارات لقمع الضوضاء وإدخال 8 خلفيات متحركة جديدة ورسوم متحركة جديدة للرسائل، وغير ذلك.

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