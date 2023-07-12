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بعد عطل وجيز.. "تويتر" و ChatGPT يعودان إلى العمل

منذ ساعة واحدة
تويتر

تويتر

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عادت خدمات “تويتر” إلى العمل بعد عطل وجيز اليوم الأربعاء، بحسب موقع داون ديتيكتور دوت كوم لتتبع أعطال المواقع الإلكترونية، كذلك عاد تشات جي.بي.تي روبوت الدردشة واسع الانتشار من تطوير شركة أوبن إيه.آي إلى العمل، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وأفاد موقع داون ديتيكتور بوجود نحو 200 بلاغ عن وجود مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك، وذلك بعد تسجيل الموقع 5287 بلاغًا.

وقالت شركة أوبن إيه.آي في وقت سابق إنّ عمليات تسجيل الدخول إلى تشات جي.بي.تي بدأت في العمل. وقالت في وقت لاحق إنّ ثمة مشكلة يظهر فيها لبعض المستخدمين رسالة بخطأ “الفشل في الحصول على حالة الخدمة”.

ويتتبع داون ديتيكتور الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، بما في ذلك بلاغات المستخدمين على منصته

    المصدر :
  • رويترز

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