الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد فشل بعثة لونا-25.. روسيا تعلن استكمال برنامجها الفضائي

منذ ساعة واحدة
الفضاء الروسية لونا-25

الفضاء الروسية لونا-25

A A A
طباعة المقال

قال الكرملين، الثلاثاء، إن فشل مهمة مركبة الفضاء لونا-25 للهبوط على سطح القمر في وقت سابق الشهر الجاري “ليس بالشيء السيء”، مضيفا أن المهم هو استكمال برنامج روسيا لاستكشاف الفضاء.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف “هذا ليس سببا لليأس أو الحزن، وإنما سبب آخر لتحليل أسباب (الفشل) وتجنبها المرة المقبلة”.

تحطمت مركبة الفضاء لونا-25، وهي أول مهمة قمرية روسية منذ 1976، على سطح القمر في 19 أغسطس آب بعد مناورة فاشلة في المدار، فيما نُظر إليه في خارج روسيا على أنه فشل ذريع في برنامجها الفضائي. وبعد مرور أيام على فشل مهمة لونا-25، نجحت مركبة فضاء هندية في الهبوط على سطح القمر.

وقال بيسكوف “أهم شيء هو ألا نتوقف. خططنا تتسم بالطموح، وستنفذ في وقت لاحق”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
قوته قد تتخطى الـ 8 درجات.. تحذير مُرعب للعالم الهولندي
واتساب
أحدث طرق الاحتيال عبر واتساب.. تعرف عليها
سماعات Cloud III Wireless
هايبر إكس تكشف عن سماعة رأس لعشاق الألعاب

الأكثر قراءة

مستشفى كانبيرا في أستراليا
أول حالة بالعالم.. أطباء أستراليون مصدومون مما وجدوه داخل دماغ امرأة!
أوجاع الصداع النصفي - تعبيرية
علاج سحري وفوري للصداع النصفي
محمد صلاح ويورغن كلوب
عناق وثلاث كلمات.. تصريح جديد لمدرب ليفربول حول انتقال صلاح إلى السعودية