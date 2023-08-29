بعد فشل بعثة لونا-25.. روسيا تعلن استكمال برنامجها الفضائي

قال الكرملين، الثلاثاء، إن فشل مهمة مركبة الفضاء لونا-25 للهبوط على سطح القمر في وقت سابق الشهر الجاري “ليس بالشيء السيء”، مضيفا أن المهم هو استكمال برنامج روسيا لاستكشاف الفضاء.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف “هذا ليس سببا لليأس أو الحزن، وإنما سبب آخر لتحليل أسباب (الفشل) وتجنبها المرة المقبلة”.

تحطمت مركبة الفضاء لونا-25، وهي أول مهمة قمرية روسية منذ 1976، على سطح القمر في 19 أغسطس آب بعد مناورة فاشلة في المدار، فيما نُظر إليه في خارج روسيا على أنه فشل ذريع في برنامجها الفضائي. وبعد مرور أيام على فشل مهمة لونا-25، نجحت مركبة فضاء هندية في الهبوط على سطح القمر.

وقال بيسكوف “أهم شيء هو ألا نتوقف. خططنا تتسم بالطموح، وستنفذ في وقت لاحق”.