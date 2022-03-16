بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. تحرك مفاجئ للعملات الرقمية!

أعلن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي قرر الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة بـ 0.25% أو 25 نقطة أساس.

وخلال مؤتمره الصحفي تبنى رئيسه جيروم باول، لغة تشددية، حيث أكد أنه سيتم تقليص ميزانية الفيدرالي بداية من الاجتماع القادم وسيتم تبني وتيرة أسرع في التشديد إذا ما بدا ذلك مقبولًا وتم الاحتياج إليه.

تزامناً مع خطاب باول، ارتفعت العملات الرقمية بصورة هادئة على عكس التوقعات، حيث وصلت البيتكوين لسعر $40,821 حتى وقت كتابة هذا الخبر.

فيما سجل إيثريوم زيادة 1.6% ليتداول عند 2,743 دولارًا.

كما ارتفعت كل من بينانس كويس والربيل وكاردانو وأفالانش بأقل من 1%.

فيما هبطت كل من تيرا لونا بـ 4.3% لتسجل 87.46 دولارًا، وتهبط سولانا بـ 1.66% دولارًا لتسجل 83.547 دولارًا.

نظرة على الأسواق

ويتراجع النفط بقوية، حيث خسر نفط برنت 2.6% ليسجل 97.3 دولارًا للبرميل، فيما يسجل خام النفط 94.19 دولارًا للبرميل بخسارة 2.33%.

ويهبط الذهب الآن إلا أنه لا يزال محافظًا على مستويات الـ 1910 دولارًا للاوقية وما فوقها.

وترتفع ناسداك بـ 2.3% وتسجل 13249 نقطة، ويرتفع مؤشر داو جونز بـ 0.61 ويسجل 33748.6 نقطة، فيما يسجل إس أند بي 500 زيادة بنسبة 1.11% ويحقق 4310 نقطة.

وترتفع أسواق الأسهم بقوة في هذه اللحظات ويحقق سهم NIO (NYSE:NIO) زيادة 23% وتسلا (NASDAQ:TSLA) 3.6% ولوسيد 7.9%.