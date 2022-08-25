الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
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بعد مطالب الكثيرين... تيك توك تستجيب

منذ 6 دقائق
تطبيق تيكتوك

تطبيق تيكتوك

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استجابت منصة “تيك توك” الى مطالب الكثيرين بحظر حساب الملاكم وصانع المحتوى الأميركي اندرو تيت ومنع نشر فيديوهاته لتطبيعه مع الآراء المتطرفة والبالية إزاء النساء.

وكشفت تقارير إخبارية أنّ اندرو تيت، الذي شارك في برنامج تلفزيون الواقع Big Brother، تعمّد نشر محتوى يتضمن كراهيّة ضدّ النّساء بالإضافة إلى لومه الجمعيّات الحقوقيّة النسويّة على البؤس الذي يعيشه الرجال تحت مسمّى “الواقع القاسي للرجال”.

وقالت شركة “تيك توك”، وفق بيان نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، إنّ حساب اندرو حُظر لخرقه القواعد الخاصّة بـ”المحتوى الذي يهاجم أو يهدّد أو يحرّض على العنف أو ينزع الصّفة الإنسانيّة عن فرد أو جماعة”. إضافةً إلى تخوّفها من انتشار فكره المعادي بشكل أكبر بعد أن وصلت المشاهدات على مقاطع الفيديو التي ينشرها إلى أكثر من 11 مليار.

وفي هذا السياق، تعمل منصّة “تيك توك” أيضًا على إزالة مقاطع محتوى اندرو تيت المنشورة على التطبيق من قبل مستخدمين آخرين، وفق بيان خاصّ لصحيفة “الإندبندنت”. وتابع البيان: “كره النساء هو أيديولوجية بغيضة لا يتم التسامح معها في تيك توك، لقد عملنا على إزالة مقاطع الفيديو والحسابات المخالفة لأسابيع، ونرحب بالأخبار التي تفيد بأن الأنظمة الأساسية الأخرى تتخذ أيضًا إجراءات ضد هذا الشخص”.

ويذكر أنّ “تيك توك” ليس التطبيق الوحيد الذي حظر حسابه، بل “فايسبوك” و”إنستغرام” أيضًا.

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