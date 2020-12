بعد 100 مليون سنة… اكتشاف نوع جديد من الزهور في قطعة من العنبر

تمكن باحثون في جامعة ولاية أوريغون من تحديد نوع جديد من نباتات كاسيات البذور، من العصر الطباشيري، والتي تم حفظها في قطعة من العنبر وجدت في ما يعرف الآن بميانمار.

ويطلق على الزهرة النادرة اسم Valviloculus pleristaminis، وهي تنتمي إلى عائلة الغار وترتبط بالساسفراس، وهو جنس من الفصيلة الغارية الموجود في أستراليا.

وتنقسم ميانمار وأستراليا بأكثر من 4000 ميل من المحيط، ولكن في الوقت الذي كانت فيه هذه الزهرة مغطاة بالراتنج، كانت جزءا من شبه القارة المعروفة باسم غاندوانا.

'New' species of flower found in 100-million-year-old piece of amber: Valviloculus pleristaminis, a new flower species, has been identified inside a 100-million-year-old piece of amber.The discovery challenges theories about when an ancient… https://t.co/echBqWoV8U pic.twitter.com/Dj5XzRNv5G

— RushReads (@RushReads) December 24, 2020