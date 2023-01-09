الأثنين 16 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 9 يناير 2023 |
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بعد 40 عامًا من الدوران.. قمر ناسا "المتقاعد" يسقط على الأرض

منذ 35 ثانية
قمر صناعي

قمر صناعي

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بعد نحو 40 عامًا من الدوران حول الأرض، سقط قمر صناعي علمي “متقاعد”، تابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، من دون أضرار، عبر الغلاف الجوي قبالة ساحل ألاسكا.

فقد أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن القمر الصناعي الذي وضعته رائدة الفضاء سالي ريد في المدار العام 1984، عاد لدخول الأرض، مساء الأحد، فوق بحر بيرينغ، على بعد مئات عدة من الأميال قبالة ألاسكا.

ناسا قالت إنها لم تتلق أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار من الحطام الساقط.

أواخر الأسبوع الماضي، ذكرت ناسا أنه من المتوقع أن يحترق معظم القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 2450 كيلوغراما في الغلاف الجوي، لكن قد تنجو بعض أجزاء منه.

كما أوضحت وكالة الفضاء الأميركية أن احتمالات تساقط الحطام لتصيب شخصا هي 1 في 9400.

هذا وحمل الصاروخ تشالنجر القمر الصناعي إلى المدار وأطلقته أول امرأة أميركية في الفضاء. وقام القمر الصناعي بقياس الأوزون في الغلاف الجوي ودرس كيف امتصت وأطلقت الأرض الطاقة من الشمس قبل تقاعده في 2005.

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