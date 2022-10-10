بعد 9 سنوات من إطلاقها.. مركبة مدار المريخ الهندية تتوقف عن العمل

بعد ما يقرب من عقد من إطلاقها في عام 2013، نفد الوقود في مهمة مركبة مدار المريخ الهندية وستتوقف عن العمل. أظهرت المهمة التي كانت أول مهمة إلى المريخ من قبل دولة آسيوية، نهجًا مختلفًا لعلوم الكواكب من خلال بنائها وإطلاقها بميزانية أصغر بكثير مما هو معتاد لبعثات المريخ من وكالات الفضاء الأكبر مثل ناسا أو وكالة الفضاء الأوروبية.

في تحديث تمت مشاركته هذا الأسبوع ، أشادت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بإنجازات المهمة، وكتبت أنه “على الرغم من تصميمها لمدة ستة أشهر كمتظاهر للتكنولوجيا، فإن مهمة Mars Orbiter قد عاشت لحوالي ثماني سنوات في مدار المريخ مع سلسلة كاملة من النتائج العلمية المهمة على المريخ وكذلك على الهالة الشمسية، قبل أن يفقد الاتصال بالمحطة الأرضية، نتيجة الكسوف الطويل في أبريل 2022 “.

في المناقشات التي دارت في اجتماع وطني لـ ISRO ، أعلن العلماء هناك أن المهمة ستنفد من الوقود الدافع، وبالتالي لن يكون من الممكن توجيه المركبة الفضائية بحسب موقع Digitartlends.

وكتبت ISRO “أُعلن أن المركبة الفضائية غير قابلة للاسترداد، ووصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي”. “سيُنظر إلى البعثة على أنها إنجاز تقني وعلمي رائع في تاريخ استكشاف الكواكب.”

تم إطلاق المهمة مقابل 73 مليون دولار فقط، وهي رخيصة للغاية بالنسبة لمهمة المريخ، حتى في المركبة المدارية، من الأرخص بشكل عام تصميم مركبة مدارية وإطلاقها من المركبة الجوالة أو المسبار، ولكن حتى ميزانيات مهمة المركبة المدارية على المريخ عادة ما تكون في حدود مئات الملايين.

تمكنت ISRO من إطلاق مهمتها منخفضة التكلفة عن طريق تقليل الاختبار وتبسيط التصميم واتباع نهج معياري للأجهزة.

كان هناك أيضًا أيام عمل طويلة متوقعة من العلماء والمهندسين، والتركيز على الجدولة لمنع التأخيرات المكلفة، وفقًا لمقابلة مع Forbes أجراها Koppillil Radhakrishnan ، رئيس ISRO الذي أشرف على تطوير المهمة.

تتضمن بعض الإنجازات العلمية للمهمة الكشف عن معلومات حول تكوين الغلاف الجوي للمريخ، بالإضافة إلى معرفة المزيد عن الأسباب المحتملة للهروب الجوي الذي يفقد المريخ من خلاله غلافه الجوي بمرور الوقت، تمكنت البعثة أيضًا من التقاط صور لكامل وجه المريخ بسبب مداره الإهليلجي، والذي كان في بعض الأحيان يأخذه بعيدًا عن سطح الكوكب.

ومع ذلك فقد تم إغفال أحد الأهداف الكبيرة للبعثة، وهو فهم المزيد عن الميثان في الغلاف الجوي للمريخ، لأن جهاز استشعار الميثان الموجود على متن المركبة الفضائية لم يعمل.

كانت المهمة رائدة وهناك بالفعل خطط لمهمة متابعة، Mars Orbiter Mission 2، المخطط إطلاقها في عام 2024.