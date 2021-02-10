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بعكس المتوقع … اكتشاف وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا في الخفافيش

10 - فبراير - 2021
خفافيش

خفافيش

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كشفت دراسة مصلية واسعة النطاق أجريت في دول جنوب شرق آسيا عن وجود مستوى عالٍ من الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى حيوانات هذه المنطقة.

ووفقا لمجلة “ناتشير كوميونيكيشنز” العلمية، أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء من كلية الطب Duke-NUS في سنغافورة وجامعة شولالونغكورن في تايلاند بالتعاون مع علماء من الولايات المتحدة والصين وأستراليا، وجود مستوى عالٍ من الأجسام المضادة لفيروس كورونا في الخفافيش والبانجولين في الصين وتايلاند واليابان.

وبحسب المجلة، استخدم المؤلفون في دراستهم اختبار تحييد فيروس كورونا البديل (SVNT) الذي تم تطويره في كلية الطب Duke-NUS في أوائل عام 2020. كما تم تصميم اختبار cPass لقياس الأجسام المضادة لمراقبة فعالية اللقاح واكتشاف الإصابات السابقة.

ومن جانبه قال مدير الدراسة البروفيسور لين فا وانغ: “توضح دراستنا أن اختبار تحييد الفيروس البديل يمكن استخدامه أيضًا لتتبع أصل فيروس كورونا لدى الحيوانات والآثار الجانبية للفيروس على الحيوانات والبشر”.

وقال البروفيسور باتريك كيسي: “إن مثل هذه الدراسات مهمة لفهم أنواع فيروسات كورونا الموجودة وتساعدنا على الاستعداد بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية من خلال توفير خريطة أكثر تفصيلاً للتهديدات الحيوانية المصدر”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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