بـ”ميزة جديدة”.. يوتيوب يتحدى تيك توك بخاصية الفيديو القصير

تتواصل المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي للسيطرة على أكبر عدد من المستخدمين حول العالم .

أطلق موقع يوتيوب لمستخدميه فرصة تجربة ميزة جديدة في تطبيقه المخصص للأجهزة المحمولة تسمح لهم بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة على نحو يحاكي تجربة تطبيق تيك توك الشهير.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها إن الميزة الجديدة تسمح لمنشئي المحتوى بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة متفرقة، ثم جمعها في مقطع واحد لا تتجاوز مدته 15 ثانية، وهي المدة الافتراضية ذاتها لتطبيق (تيك توك) بالإضافة إلى تطبيق (ريلز) Reels الجديد من أنستقرام الذي يستنسخ تجربة “تيك توك”.

طريقة الاستخدام

وقال الموقع: إن المستخدمين سيرون خيارًا جديدًا تحت اسم “أنشئ مقطع فيديو” في قسم تحميل مقاطع الفيديو عبر تطبيق يوتيوب في الأجهزة المحمولة.

وعلى غرار تيك توك، يمكن للمستخدمين الضغط على زر التسجيل لتسجيل مقطع الفيديو، ثم يمكنهم رفع الأصبع عن الشاشة لإيقاف التسجيل، ومع تكرار هذه العملية لإتمام مدة المقطع البالغة 15 ثانية، ثم يجمع تطبيق يوتيوب المقاطع القصيرة لإنشاء مقطع واحد ونشره.

وبإطلاق الميزة الجديدة، لن يكون بإمكان المستخدمين تسجيل مقاطع فيديو تزيد مدتها عن 15 ثانية عبر تطبيق يوتيوب المحمول نفسه، لذا سيكون عليهم تسجيل المقاطع الطويلة باستخدام تطبيق الكاميرا، ثم تحميله من المعرض إلى يوتيوب.

ولم تكشف جوجل عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالاختبار، ومن ذلك: هل سيتضمن لاحقًا المزيد من الضوابط والميزات المتعلقة بمقاطع الفيديو القصيرة، مثل: المرشحات، والتأثيرات، والواقع المعزز، والخلفية الصوتية، أو زرًا لتغيير سرعة الفيديو، وهي الميزات التي تجعل تيك توك مميزًا وتصعب منافسته.

محاولات سابقة

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها يوتيوب لمنافسة خدمات الفيديو القصير، فبعد صعود قصص أنستقرام بين عامي 2016 و 2017، أطلق يوتيوب ميزة مقاطع الفيديو القصيرة، ولكنها لم تنجح في منافسة أنستقرام كما ينبغي، كما أنها لم تمنع صعود تيك توك.

وأكد يوتيوب أن مقاطع الفيديو التي ستُحمَّل في الاختبار الجديد لن تُحمَّل بوصفها من “القصص”، ولكنه لم يعطِ تفاصيل تتعلق بكيفية اكتشاف مقاطع الفيديو القصيرة الجديدة في تطبيق يوتيوب.

ويقول الموقع: إن اختبار الميزة الجديدة بدأ مع مجموعة صغيرة من منشئي المحتوى عبر كل من أندرويد، و iOS. وأشار متحدث باسم الشركة إلى أن الاختبار هو أحد الاختبارات العديدة التي أُجريت في مجال الفيديو القصير.