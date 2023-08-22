بـ3 ألوان.. شاومي تطلق حاسوبها اللوحي Redmi Pad SE الجديد

كشفت شركة شاومي عن الحاسوب اللوحي Redmi Pad SE الجديد، الذي يمتاز بشاشة IPS قياس 11 بوصة وبدقة وضوح 1920 × 1200 بيكسل، مع معدل تحديث صورة يبلغ 90 هرتز.

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحي Redmi Pad SE الجديد يمتاز بنسبة باعية تبلغ 16:10، بينما تبلغ نسبة التباين 1500:1، أما شدة السطوع فتبلغ400 نيت.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي المعالج Qualcomm Snapdragon 680، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها بواسطة بطاقة الذاكرة microSD.

ويعمل الحاسوب اللوحي بنظام التشغيل MIUI Pad 14 المعتمد على نظام Android 13، كما تم تجهيزه ببطارية سعة 8000 مللي أمبير ساعة.

ويأتي الحاسوب اللوحي الجديد بسمك 36ر7 ملم، بينما يبلغ وزنه 478 جراما، ويشتمل على أربع سماعات.

ويشتمل الحاسوب اللوحي الجديد على كاميرا خلفية بدقة وضوح 8 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل. ويمكن تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 صورة في الثانية.

ويتوفر الحاسوب اللوحي Redmi Pad SE الجديد بثلاثة ألوان، هي: الرمادي الداكن والبنفسجي والأخضر.