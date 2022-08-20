بقيادة بيتكوين.. هبوط جماعي في أسعار العملات الرقمية

شهدت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة تراجعا خلال تعاملات السبت، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 0.96% إلى 1.02 تريليون دولار، وسط حجم تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة بحجم 80.10 مليار دولار.

ومن المقرر إطلاق سراح 137000 عملة بيتكوين بقيمة 2.8 مليار دولار تقريبًا في السوق قريبًا حيث فقدت الأموال بسبب اختراق Mt.Gox لعام 2011 والخسارة اللاحقة لعدد 850,000 عملة بيتكوين بقيمة 17.8 مليار دولار تقريبًا بسعر اليوم.

وفي عام 2014 ، ذكرت Mt.Gox أنها عثرت على 200,000 BTC ; ولكن تم إغلاق هذه العملات في التقاضي حتى الآن.

في نوفمبر/تشرين الأول 2021، أصدرت Mt.Gox “خطة إعادة تأهيل” رسمية لإعادة الأموال المفقودة إلى المستثمرين الذين فقدوا الوصول إلى عملاتهم المشفرة منذ حوالي 7 سنوات. بعد ذلك، في 6 يوليو 2022 ، أرسل Mt.Gox و“أمين إعادة التأهيل” Nobauaki Kobayashi بريدًا إلكترونيًا إلى الدائنين يمنحهم خيار استلام الدولار الأمريكي أو البيتكوين أو البيتكوين كاش.

سعر عملة بيتكوين اليوم

تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم السبت 20 أغسطس/آب 2022، بنسبة 0.09% ليهبط إلى 21,270.60 دولار.

ونزلت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 406.56 مليار دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

هبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.26% مسجلًا 1630.71 دولار.

وانخفض سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.40% ليبلغ 286.83 دولار.

وانخفض سعر عملة الريبل XRP نحو 0.14% ليسجل 0.3417 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.64% إلى 0.4579 دولار.

ونزل سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.23% ليصل إلى 7.42 دولار.

ونزل سعر دوجكوين DOGE بنحو 0.12% ليصل إلى مستويات 0.07016 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.