بقيادة دوجكوين.. انتفاضة جماعية في سوق العملات المشفرة

شهدت أسعار العملات المشفرة اليوم خلال تعاملات الخميس قفزة جماعية، لتحقق مكاسب كبيرة بقيادة عملتي دوجكوين وكاردانو.

وزادت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 3.75% إلى 936.78 مليار دولار مقابل نحو 903.20 مليار دولار، أمس، بحسب منصة “coinmarketcap” لرصد أسعار العملات المشفرة عالميا.

وبلغ بحجم التداولات خلال آخر 24 ساعة نحو 118.26 مليار دولار.

وشهد الأمس حدث جوهري بإعلان البنك المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس، وهو ما يفترض أن يؤثر على بقية الأصول الاستثمارية الأخرى.

لكن ذلك لم يمنع العملات الرقمية من معاودة الارتفاع وتعويض جزء من الخسائر الضخمة التي تكبدتها على مدار الأسبوع الماضي.

سعر بيتكوين اليوم

وزاد سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الخميس 16 يونيو/حزيران 2022 بنسبة 2.58% لتصل إلى 21,873.63 دولار.

كما ارتفعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين خلال تعاملات اليوم إلى 417.08 مليار دولار مقابل 404.025 مليار دولار، أمس.

وفي وقت سابق أمس الأول، هوت بيتكوين بما يصل إلى 7.3% مسجلة نحو 20 ألف دولار وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الأول 2020.

وهبطت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم 15% الإثنين الماضي في أكبر خسارة ليوم واحد منذ مارس آذار 2020 . وخسرت حوالي نصف قيمتها هذا العام وأكثر من 20% منذ يوم الجمعة.

ومنذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 69 ألف دولار في نوفمبر تشرين الثاني، هوت بيتكوين حوالي 70%.

أسعار العملات المشفرة اليوم

وزاد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 4.41% مسجلًا 1,181.89 دولار.

كما ارتفع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 5.65% ليبلغ 225.24 دولار.

وانتفض سعر عملة الريبل XRP ليقفز 7.97% إلى 0.3316 دولار.

وقفز سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 10.30% إلى 0.5131 دولار.

كما كسب سعر بولكادوت Polkadot بنحو 10.76% ليصل إلى 7.98 دولار.

وزاد سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 12.07% ليصل إلى مستويات 0.059 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.