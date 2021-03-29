بقياس 55 إنشًا … مرسيدس EQS تتضمن شاشة ضخمة

كشفت شركة مرسيدس النقاب عن المقصورة الداخلية لسيارة السيدان الكهربائية القادمة EQS مع شاشة ضخمة بقياس 55 إنشًا في مركز تجربة المستخدم داخل السيارة.

وتعتبر EQS مركبة مهمة لمرسيدس، حيث إنها تتميز بأحدث تقنياتها الكهربائية والذاتية القيادة، وستكون سيارتها الكهربائية الجديدة الرائدة للتنافس في فئة السيارات الفاخرة ضد نموذج Model S من شركة تيسلا.

وتقوم شركة صناعة السيارات الألمانية بكشف النقاب عن نسخة الإنتاج من EQS بالكامل في غضون أسابيع قليلة، لكنها كشفت الآن عن التصميم الداخلي.

وعلق (جوردن واجنر) Gorden Wagener، كبير مسؤولي التصميم في مجموعة دايملر، على الكشف: من خلال EQS، أنشأنا جيلًا جديدًا تمامًا من السيارات الفاخرة، وبناءً على أسلوبنا في النقاء الحسي، نوجد الرغبة من خلال الجمع بين النحت الجذاب الجميل مع النسبة الأكثر تقدمًا.

وأضاف: تمنح الميزات الرئيسية، مثل: تصميم القوس الواحد والتصميم المتكامل كليًا، EQS مظهرها الرياضي والتقدمي، وهذا ما يميزها عن أي مركبة أخرى صنعناها على الإطلاق، وهذا ما يجعل نظام EQS استثنائيًا للغاية.

وفي وسط المقصورة، توجد شاشة ضخمة بحجم 141 سنتيمتر (55 إنشًا) تلتف حول لوحة القيادة بأكملها.

وتعد هذه الشاشة الجديدة المسماة MBUX Hyperscreen مهمة جدًا لدرجة أنه تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام، لكن يمكننا الآن رؤيتها في سياق التصميم الداخلي الكامل لسيارة EQS.

وتصف مرسيدس EQS تقريبًا ككائن حي له حواس وأعضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقالت: EQS ليست سيارة تروق لجميع حواس الإنسان فقط، لكن باعتبارها مركبة ذكية بشكل استثنائي، فإنها تتمتع أيضًا بالعديد من الحواس.

واعتمادًا على المعدات، يتم استخدام ما يصل إلى 350 جهاز استشعار من مختلف الأنواع كأعضاء حسية في جميع أجزاء السيارة.

وتقيس أجهزة الاستشعار المسافات والسرعات والتسارع وظروف الإضاءة وهطول الأمطار ودرجات الحرارة وإشغال المقاعد بالإضافة إلى حركات جفن السائق أو لغة الركاب.

وتتم معالجة هذه المعلومات من خلال وحدات التحكم التي تسيطر عليها الخوارزميات، وتتخذ القرارات بسرعة البرق.

ويمكن لنظام EQS الجديد أن يوسع قدراته بناءً على التجارب الجديدة، لأنه قادر على التعلم بفضل الذكاء الاصطناعي.

وسرد صانع السيارات بعض الأمثلة حول كيف وأين يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة العميل:

صوت القيادة الاختياري تفاعلي ويتفاعل مع عشرات المعلمات المختلفة، مثل موضع دواسة الوقود أو السرعة أو الاسترداد، ويؤثر اختيار برنامج القيادة أيضًا على صوت القيادة، وتحسب خوارزميات تصميم الصوت الذكي الأصوات في مكبر الصوت لنظام الصوت المحيطي Burmester في الوقت الفعلي، وتقوم مكبرات الصوت بإعادة إنتاجها.

يوصي مدرب التنشيط بأحد برامج تنشيط الراحة، وهي النضارة أو الدفء أو الحيوية أو الفرح اعتمادًا على الموقف والفرد، وإذا تم ربط الساعة الذكية Garmin vívoactive 3، أو الساعة الذكية Garmin Venu أو غيرها من ساعات Garmin القابلة للارتداء، فإن القيم الشخصية، مثل: مستوى الإجهاد أو جودة النوم، تعمل على تحسين دقة التوصية.

يعرض نظام MBUX بشكل استباقي الوظائف المناسبة للمستخدم في الوقت المناسب، ويتم تحسين الوعي الحساس للسياق باستمرار من خلال التغييرات في البيئة المحيطة وسلوك المستخدم، وتوفر الطبقة الصفرية المحتوى الديناميكي والمجمع للمستخدم من نظام MBUX بأكمله، وبالتالي الخدمات المرتبطة به، ويتعرف مساعد MBUX Interior على طلبات التشغيل بناءً على الحركات.

وشوقت مرسيدس أيضًا لشاشة عرض رأسية جديدة مع مجال رؤية يبلغ 77 إنشًا، وأضافت شركة صناعة السيارات الألمانية مرشحها المسمى HEPA داخل سيارة السيدان الكهربائية.

ويعمل مرشح HEPA كجزء من المعدات الاختيارية تنشيط التحكم في الهواء الإضافي على تنظيف الهواء الخارجي الوارد بمستوى ترشيح عالٍ للغاية.

ويتم التخلص من أكثر من 99.65 في المئة من الجسيمات من جميع الأحجام، ويتم استخدام نحو 600 جرام من الفحم النشط من أجل تحييد الروائح.

ومن المتوقع أن يتم الكشف الكامل عن التصميم الخارجي والمواصفات في 15 أبريل، على أن تصل السيارة إلى السوق بحلول نهاية العام.