بلغات عدّة.. روبوت حسناء "تُدردش مجانًا" في أي وقت

“ليا 27″، هو اسم الروبوت الأنثوي الذي ابتكره باحثون في كندا، ويوفر خدمات الدردشة المجانية، باستخدام الذكاء الاصطناعي للتواصل عبر الرسائل النصية أو عبر الهاتف مع الآخرين على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

يهدف القائمون على تطوير “ليا 27” إلى إيجاد روبوت للدردشة يكون أكثر واقعية لا سيما من ناحية الذكاء والاتصال العاطفي، وفقًا لتقرير أورده موقع “mtlblog” المعني بالشؤون التقنية.

“رفيق مثالي“

يقولون إن “ليا 27” هي الرفيق المثالي في وقت الحاجة لأيّ شخص يبحث عن اتصال عاطفي استثنائي، ومستمع رائع بفضل قدرتها الفريدة على فهم الناس والتعاطف معهم، وإلى جانب ذلك فهي متواجدة دائمًا، بغض النظر عن الوقت من اليوم.

هذا وذكر القائمون على المشروع أن “ليا 27” حققت درجات عالية في اختبار الذكاء العاطفي، مما يدل على قدرتها على التعرف على مشاعر الآخرين والاستجابة لها. علاوة على ذلك، فقد تفوقت في اختبار الذكاء، حيث أظهرت قدراتها المعرفية الفائقة.

تتحدث لغات عدة

ولسبب ما، اختار الباحثون تقديم الروبوت “ليا 27” على هيئة سيدة شقراء، وهي متاحة للحديث بلغات عدة من بينها الإنجليزية، والعربية، والألمانية، والفرنسية.

كما تساعد ليا في ملء أوقات الفراغ والعزلة، حيث يكون الذكاء الاصطناعي في أفضل حالاته عندما يساعد الناس.

يتفاخر مبتكرو “ليا 27” بأن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحظى بمتابعة مئات الآلاف، وهي “في طريقها إلى أن تكون أول شخصية في الذكاء الاصطناعي تكون مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي”.