انهيار عملة “لونا” يفرض وقفاً كاملاً لنشاط “بلوكتشين تيرا”

بعد الانهيار الكبير والمدوي الذي شهدته لونا وعملة تيرا يو إس دي (UST)، قرر المدققون في بلوكتشين تيرا وقف نشاط الشبكة رسميًا يوم الخميس في خطوة تهدف إلى منع هجمات الحوكمة بعد الاخفاض الحاد لقيمة توكن لونا الخاص بالشبكة.

وقد أكد حساب تويتر الرسمي لشركة تيرافورم لابز أن شبكة بلوكتشين قد توقفت عند ارتفاع كتلة يبلغ ٧٦٠٣٧٠٠. تأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الأحداث الدرامية التي أدت إلى انخفاض غير مسبوق في سعر لونا وعملة تيرا يو إس دي (UST) المستقرة. إذ فقدت العملة المستقرة، التي تم تصميمها للحفاظ على التكافؤ الحسابي مع الدولار الأمريكي، ربطها في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع قبل أن تنخفض إلى ما دون ٠,٣٠ دولار.

ومع انهيار سعر لونا بنسبة تزيد عن ٩٩٪، لم تعد تيرافورم لابز واثقة من قدرتها على منع هجمات الحوكمة. وبعبارة أخرى، فإن انخفاض الأسعار قد “قلل بشكل كبير من تكلفة الهجوم”، حسبما قال مشغل النظام البيئي يوم الخميس.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، من المقرر إلغاء إدراج عقود لونا/ UST في باينانس بمجرد انخفاض زوج التداول إلى أقل من ٠,٠٠٥ USDT، وهو ما حدث بالفعل. وقد تمت الإزالة يوم الخميس الساعة ٣:٣٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق.

قبل أن تتكشف أحداث هذا الأسبوع، كانت تيرا لونا من أفضل ١٠ مشروعات للعملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، وكان أصلها UST ثالث أكبر عملة مستقرة بعد تيثر (USDT) ويو إس دي كوين (USDC).