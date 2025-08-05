بلومبرغ: إم.جي.إكس قد تجمع 25 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي

نقلت بلومبرغ نيوز اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة قولها إن شركة إم.جي.إكس، ومقرها أبوظبي، تدرس خططا لجمع ما يصل إلى25 مليار دولار من رأس المال من طرف ثالث في إطار سعيها لزيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وجاء في التقرير أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة يدرسون جمع تمويل من مستثمرين ماليين واستراتيجيين في أبوظبي وخارجها، لكن شركتي مبادلة للاستثمار وجي42 للذكاء الاصطناعي ستظلان الداعمتين الرئيسيتين لشركة إم.جي.إكس.

ووفقا للتقرير، لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.

ويرأس الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات وشقيق رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد شركة إم.جي.إكس التي استثمرت في شركتي (أوبن إيه.آي) و(إكس إيه.آي) التابعة للملياردير إيلون ماسك.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي بأن شركة ميسترال الفرنسية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تجري محادثات مع إم.جي.إكس ومستثمرين آخرين لجمع مليار دولار على أساس تقييم الشركة بعشرة مليارات دولار.