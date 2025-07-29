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بلومبرغ: مايكروسوفت في محادثات متقدمة مع أوبن إيه.آي لاستمرار الحصول على نماذج

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 5:54 مساءً
شعار شركة مايكروسوفت

شعار شركة مايكروسوفت (رويترز)

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قالت بلومبرغ نيوز اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدرين مطلعين إن مايكروسوفت في مراحل متقدمة من محادثات لإبرام صفقة ستمكنها من استمرار الحصول على تكنولوجيا متطورة من أوبن إيه.آي في المستقبل.

وجاء في تقرير بلومبرغ نيوز أن الشركتين ناقشتا شروطا جديدة من شأنها أن تسمح لمايكروسوفت باستخدام أحدث نماذج أوبن إيه.آي وتقنياتها حتى لو أعلنت مطورة تطبيق تشات جي.بي.تي أنها طورت ذكاء اصطناعيا عاما يفوق ذكاء البشر.

وهناك بند في العقد الحالي بين شركتي أوبن إيه.آي ومايكروسوفت سيحرم شركة البرمجيات العملاقة ومطورة ويندوز من بعض الحقوق في التكنولوجيا المتقدمة للشركة الناشئة عندما تطور الذكاء الاصطناعي العام.

وذكرت بلومبرغ نيوز أن المفاوضين يجتمعون بانتظام وقد يتوصلون إلى اتفاق في غضون أسابيع.

وتحتاج أوبن إيه.آي إلى موافقة مايكروسوفت على استكمال تحولها إلى شركة ذات نفع عام. وتتفاوض الشركتان منذ شهور لمراجعة شروط استثمارهما، بما في ذلك الحصة التي ستحتفظ بها مايكروسوفت في أوبن إيه.آي.

    المصدر :
  • رويترز

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