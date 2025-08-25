"بلومبرغ نيوز": هيوماين السعودية تطلق مراكز بيانات باستخدام رقائق أمريكية أوائل 2026

ذكرت “بلومبرغ نيوز” في تقرير، اليوم الاثنين، أن شركة الذكاء الاصطناعي السعودية الجديدة “هيوماين” شرعت في إنشاء أول مراكز بيانات لها في المملكة، وتعتزم بدء تشغيلها في أوائل عام 2026 باستخدام أشباه موصلات مستوردة من الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة طارق أمين في مقابلة مع بلومبرغ إن من المتوقع افتتاح مواقع في العاصمة الرياض وفي الدمام بالمنطقة الشرقية في الربع الثاني من العام، كل منها بطاقة أولية تصل إلى 100 ميجاوات.

وأوضح أمين لبلومبرغ أن هيوماين تحصل حاليا على أشباه الموصلات لمراكز البيانات الخاصة بها من شركات صناعة الرقائق الأمريكية، بما في ذلك أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المحلية.

وكانت إنفيديا قالت في مايو أيار إنها تعتزم بيع مئات الآلاف من شرائح الذكاء الاصطناعي في السعودية، مع تخصيص الدفعة الأولى التي تتألف من 18 ألف شريحة من أحدث شرائح “بلاكويل” لهيوماين.

ولم ترد هيوماين وإنفيديا بعد على طلبات من رويترز للتعليق على التقرير.

وأعلن عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية عن إبرام صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط في مايو أيار الماضي، في وقت نجح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تأمين التزامات بقيمة 600 مليار دولار من السعودية للشركات الأمريكية خلال جولة في دول الخليج.

وأعلنت شركة تصميم الرقائق أدفانسد مايكرو ديفايسز‭‭‭ ‬‬‬(إي.أم.دي) أيضا عن صفقة مع هيوماين، قائلة إنها شكلت شراكة بقيمة 10 مليارات دولار.

وأُطلقت هيوماين في مايو الماضي، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، ويرأس مجلس إدارتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تقدم الشركة خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وقدرات الحوسبة السحابية، ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.