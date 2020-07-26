بمواصفات مميزة.. أول هاتف قابل للطي من مايكروسوفت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اقتحمت شركة مايكروسوفت سوق الهواتف الذكية من خلال الكشف عن هاتفها الذكي الجديد سيرفيس ديو Surface Duo القابل للطي بمواصفات مميزة .

اقتربت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية من إطلاق سيرفيس ديو Surface Duo أول هواتف قابل للطي من صنعها، حيث من المُنتظر أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة إعلان الشركة الرسمي عن هاتفها الجديد.

وحسب موقع cnet.com يتضمن الهاتف كاميرا بدقة 11 ميجابيكسل كما يحتوي على قلم Surface Pen لضمان استخدام أكثر سلاسة.

وحسب التسريبات المُتعلقة بمواصفات الهاتف، فإنه مزود بزوج من الشاشات مقاس 5.6 بوصة، وسيطرح في الأسواق بنسختين تحتوي الأولى على سعة تخزين 64 جيجابايت بينما تتمتع الثانية بـ256 جيجابايت من سعة التخزين.

وبالإضافة إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، فإن قدرة البطارية تُقدر بـ3460 مللي أمبير.

وسيستمد هاتف مايكروسوفت الذي سيدعم نظام تشغيل أندرويد 10 قوته من معالج شركة كوالكم Qualcomm الأمريكية سناب دراجون 855 “Snapdragon 855”.

يُذكر أن شركة مايكروسوفت أعلنت منذ شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي عن عزمها تدشين خط تصنيع خاص لإنتاج هواتف سيرفيس ديو Surface Duo القابلة للطي.