السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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بناء حرم جامعي لـ"جامعة هونج كونج" في عالم ميتافيرس

منذ 7 دقائق
عالم ميتافيرس

عالم ميتافيرس

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كشف تقرير حديث عن أن جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا تبنى حرمًا جامعيًا في عالم ميتافيرس، لكي توفر على طلابها عناء العوائق والمشقات الجغرافية، وقد أطلقت الجامعة قاعة محاضرات في الواقع الافتراضي كجزء من خطتها الأوسع والأكبر لإنشاء حرم جامعي غامر بالكامل ضمن عالم ميتافيرس.

وقالت الجامعة في بيان لها إن هذه الخطوة الأُولى ضمن خطتها الكُبرى لبناء ما أسمته MetaHKUST، والتي ستكون منطقة تعلُّم في عالم ميتافيرس، وستقوم MetaHKUST بربط الحرم الجامعي في هونج كونج بالحرم الخاص بها في مدينة غوانغزو، وستسمح لطلابها بتلقّي الدروس دون عوائق جغرافية فعلية.

وقال بان هوي رئيس الوسائط الحاسوبية والفنون في حرم غوانغزو الجامعي: “ربما يكون الكثير من الزوّار في دول خارجية، ولا يستطيعون حضور “الافتتاح”، لذلك سنستضيفه في ميتافيرس”.

وحسب موقع كريبتو تايمز، قال بان هوي أيضًا: “باستطاعة طلاب غوانغزو الجلوس في قاعة المحاضرات ورؤية زملائهم، ولكن عندما يرتدون نظاراتهم، يمكنهم رؤية زملائهم في هونغ كونغ جالسين إلى جوارهم، إنه شعور بالاتحاد والمشاركة”.

وسيتمكن الطلاب من حضور نفس المحاضرات في الحرمين الجامعيين في قاعة المحاضرات الرقمية، وربما يتم إجراء الأيام الافتتاحية، وكذلك حفل التخرج افتراضياً، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن منح الشهادات بصيغة الرموز غير القابلة للاستبدال NFT.

ويتطلب الحرم الجامعي في ميتافيرس في المرحلة الأُولى تثبيت قاعات المحاضرات التي تعمل في الواقع الافتراضي والكاميرات والمستشعرات وأدوات العرض المرئي.

    المصدر :
  • وكالات

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