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بناء فريد من نوعه.. منزل في تركيا يدور حول نفسه دورة كاملة! (فيديو)

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 23 - يناير - 2023 5:32 مساءً
يمكن التحكم عن بعد في دوران المنزل

يمكن التحكم عن بعد في دوران المنزل

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تحوّل مبنى سكني يملكه رجل أعمال تركي إلى حديث وسائل الإعلام في تركيا على خلفية طريقة بنائه الفريدة، حيث تمّ بناء البيت في ولاية ريزا الواقعة على البحر الأسود، ويمكن تدويره 360 درجة.

فما هي حكاية هذا البيت؟

بحسب ما أوردت وسائل إعلامٍ تركية محلّية، تعود ملكية المبنى لرجل أعمالٍ يدعى جميل إكسيلماز، والذي قال إنّ فكرة بناء بيتٍ يمكن تدويره 360 درجة جاءت نتيجة التضاريس المحيطة به والأحوال الجوية، ولذلك قام ببنائه وفقاً للمعايير الأوروبية، على حدّ تعبيره.

كما أضاف في تصريحاته أنّ بناء البيت وتجهيزه استغرق عامًا واحدًا، وهو مكونٌ من طابقين يمكن تدويرهما بواسطة عجلات، لافتًا إلى أنّه وإخوته شاركوا في بحث وتطوير هذا البيت الذي كان في السابق منزلاً خشبياً، لكنه بات اليوم أكثر حداثة.

وكشفت مصادر لـ”العربية.نت” أن “هذا البيت الذي يمكن تدويره 360 درجة يكاد يكون الأول من نوعه في ولاية ريزا”.

وتمّ بناء هذا البيت بالشراكة بين شركة Bilecik و Eksilmezالتي تعود ملكيتها لصاحب البيت الذي ينحدر من ولاية ريزا أيضاً، والذي أشار في تصريحاته إلى أن “البيت يمكنه تحمّل أوزانٍ ثقيلة ومواجهة الكوارث الطبيعية كالزلازل”.

ويبلغ وزن البيت المثبت بواسطة عجلات ومحرّكاتٍ صناعية 40 طناً، وفق ما أورد إكسيلماز لوسائل إعلامٍ تركية.

ويمكن تدوير البيت بوساطة جهاز تحكّم عن بعد، في خطوة قال رجل الأعمال إنها تهدف لمراعاة الظروف الجغرافية وتتماشى مع التطوّر.

وتابع إكسيلماز أنّ “البيت الذي يمكن تدويره من اليمين واليسار في ذات الوقت، يستطيع تحمّل ما يتراوح بين 45 إلى 70 طنا”، وأن “السلطات منحته براءة اختراع على خلفية بنائه للبيت بطريقةٍ فريدة من نوعها”.

كذلك لفت إلى أن “هناك الكثير من الطلبات لدى شركته تقدّم بها سكان المنطقة لبناء بيوتٍ مماثلة لبيته”.

وأوردت وسائل إعلامٍ تركية محلية، الكثير من الصور ومقاطع الفيديو للبيت. وتظهر الصور ومقاطع الفيديو تدوير البيت 360 درجة، والذي تمّ بناؤه في مساحةٍ صغيرة تبلغ 50 مترًا مربعًا.

    المصدر :
  • العربية

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