بناء منازل على القمر.. خيال أم واقع؟

قدم إيغور ياكوفليف الخبير المتخصص في مجال مواد البناء نظرته لكيفية بناء المنازل على سطح القمر في المستقبل، بعد أن تزايدت فرضيات بناء محطات سكنية في الفضاء في المستقبل.

ويعمل ياكوفليف في شركة Mighty Tech، وهي شركة تنشط في بناء المنازل باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، وقد شرح الخبير طبيعة المواد التي ستستخدم في بناء المنازل على القمر.

وقال ياكوفليف إن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن أن تصبح أساسية لعملية للعيش على القمر والمريخ، ويرى أنه بفضل هذه التقنية يمكن تشييد مباني باستخدام تربة القمر.

ووفقا له فإن المواد الخام القمرية ومواد بركانية (منتجات تحلل الحمم البركانية المبردة) تستخدم حاليا في البناء ثلاثي الأبعاد في الأرض.

وأشار إلى أن “العديد من الشركات تتعاون بالفعل مع وكالة (ناسا) لتطوير طابعة يمكن وضعها على سطح القمر وإنشاء التصميمات المطلوبة هناك”.

وعن ميزة الطابعة ثلاثية الأبعاء، قال ياكوفليف، إنه عند ظهور تقنية من هذا النوع على سطح القمر فلن يضطر الناس إلى نقل مواد البناء من الأرض.