بهدف التحقق.. فيس بوك يضيف مزيدا من اللغات الهندية

أعلنت Meta ، المعروفة سابقًا باسم Facebook، أنها تضيف أربع لغات جديدة إلى برنامج التحقق من الحقائق في الهند، وقالت الشركة في بيان إن البرنامج سيشمل الآن الكشميرية، وبوجبوري، والأوديا، والنيبالية، بالإضافة إلى 11 لغة هندية موجودة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد دخلت في شراكة مع NewsMeter ، وهو مدقق للحقائق يركز بشكل أساسي على الولايات الجنوبية من البلاد، وقالت الشركة إن الشراكة ستساعد في ربط الناس بمعلومات دقيقة ومثبتة وتعزيز قدرات Meta للتحقق من الحقائق باللغات الهندية الإقليمية، بما في ذلك التيلوجو والكانادا والمالايالام والتاميل.

وعلى الصعيد العالمي، تعمل Meta مع أكثر من 80 من شركاء التحقق من الحقائق الذين يراجعون ويقيمون المحتوى بأكثر من 60 لغة، وقد تم اعتماد جميع شركائها في التحقق من الحقائق من قبل الشبكة الدولية المستقلة غير الحزبية لتقصي الحقائق، ومن خلال الشراكة الجديدة ، سيكون لدى Meta 11 شريكًا للتحقق من الحقائق في الهند، مما يجعلها الدولة التي تضم أكبر عدد من شركاء التحقق من الحقائق التابعين لجهات خارجية على مستوى العالم.

وجاء في البيان: “نحن ملتزمون بمكافحة انتشار المعلومات المضللة وأنشأنا أكبر شبكة عالمية لتقصي الحقائق”، وقال مانيش شوبرا، مدير ورئيس الشراكات، الهند في Meta، وأضاف أن “الشراكة مع NewsMeter هي خطوة مهمة في تمكيننا من الحد من المعلومات الخاطئة باللغات الهندية الإقليمية عبر Facebook وInstagram”.

وفي كل مرة يقوم مدقق الحقائق بتصنيف جزء من المحتوى على أنه خاطئ أو معدَّل أو خاطئ جزئيًا، يقلل Meta من توزيعه بحيث لا يراه عدد أقل من الأشخاص، كما يُعلم الأشخاص الذين يحاولون مشاركة المحتوى، أو الذين شاركوه سابقًا، أنه تم التحقق من صحة المعلومات.

علاوة على ذلك، تتم إضافة علامة تحذير أيضًا إلى المحتوى مع روابط لمقالة مدقق الحقائق لتقديم مزيد من المعلومات حول الادعاء.

للمساعدة في معالجة مسألة المعلومات المضللة عبر الإنترنت ، دخلت Meta أيضًا في شراكة مع جمعية الإنترنت والهاتف المحمول في الهند (IAMAI) لتمويل برنامج زمالة الأخبار للتحقق من الحقائق المصمم حصريًا للمؤسسات الإخبارية الهندية.