بهذه الحركة ساعة “سامسونغ غلاكسي 3” تجعلك ترد على المكالمات

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بصمة الوجه، بصمة اليد، تحريك الهاتف وإصدار الصوت، كل هذه التقنيات وأكثر أضافتها الشركات لتمييز هواتفها، وجذب المستخدمين لتقنيات الخصوصية المتميزة والسهلة أيضا.

وفي سباق ابتكار التقنيات فإن ساعة “سامسونج 3” ستتيح لك الرد على المكالمات من خلال حركة بسيطة جدا.

ففي حين قد يكون تلقي اتصالا باستخدام ساعة ذكية أمرا مزعجا عندما تكون اليد التي تستخدمها مشغولة، ولكن من الممكن أن تجعل ساعة “غلاكسي 3” القادمة من شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية الأمر سهل نسبيا.

وأفاد موقع “XDA” بأن تطبيق Galaxy Watch 3 Plug” الذي صدر حديثا من “سامسونغ” يشير إلى دعم إيماءات اليد، وعلى الأخص للرد على المكالمات.

وتتيح الميزة الجديدة إمكانية الرد على المكالمات بإحكام قبضة اليد وإرخائها، كما يمكنك هز يدك لتجاهل مكالمة، بحسب موقع “إنغادجيت”.

Samsung’s amazing smartwatch will receive and reject calls at hand gestures – samsung galaxy watch 3 will support hand gestures to receive and reject calls https://t.co/JT6cSdrH9J — TEJAS D KULKARNI (@kultejas18) July 26, 2020

كما ستتوافر في ساعة “سامسونغ غلاكسي 3” ميزة أخرى مشابهة للتي موجودة في ساعة “أبل”، وهي أنها في حال عدم تلقيها رد من صاحب الساعة سترن لمدة 60 ثانية، وفي حال عدم الإجابة سيتم إرسال نص إلى الموقع المتواجد فيه وتسجيل صوتي مدته 5 ثوان لجهات اتصال الطوارئ.

ومن المتوقع أن تكشف شركة “سامسونغ” النقاب عن الساعة الجديدة في حدث “Unpacked” المقام عبر شبكة الإنترنت في 5 آب المقبل، على الرغم من أن الجهاز لن يشحن حتى أيام أو أسابيع لاحقة.

وتأتي الساعة بمقاسين 41 مم و 45 مم وتحتوي على إطار دوار فعلي، تماما مثل الطراز السابق من ساعة غلاكسي، إلا أن الحواف أرق.

مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 1 جيجابايت و 8 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، كما ستحتوي على جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب مع ثمانية صمامات ضوئية لقراءة النبض ومراقبة ضغط الدم وتخطيط القلب،