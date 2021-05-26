بهذه الطريقة يمكنك إزالة حسابك من القوائم الخاصة بالآخرين

رغم أن وجودك في قوائم الآخرين يمكن أن يساعد في انتشار تغريداتك عند مشاركتها بكثافة، إلا أنه في بعض الأحيان قد تجد نفسك في قائمة ما تفضل عدم التواجد فيها،

إليك كيفية إزالة حسابك من قوائم تويتر الخاصة بالآخرين:

افتح متصفح الويب في حاسوبك، ثم قم بالدخول إلى حسابك في تويتر.

في الشاشة الرئيسية، اضغط على النقاط الثلاثة في الجهة اليسرى.

في القائمة التي ظهر لك، اضغط على خيار (القوائم) Lists.

في صفحة القوائم الرئيسية ستجد جميع القوائم التي أنشأتها أو تمت إضافتك إليها سابقًا.

اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى، ثم اختر (القوائم التي تستخدمها) Lists you’re on من القائمة المنبثقة.

ستظهر لك جميع القوائم التي أنت عليها في أعلى الصفحة.

إذا وجدت أنك مدرج في قائمة تفضل عدم الانضمام إليها، فيمكنك الخروج من تلك القائمة عن طريق الحظر المؤقت أو الدائم للشخص الذي أنشأ القائمة، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

– استخدم الخطوات السابقة للوصول إلى صفحة القوائم.

اضغط على القائمة التي لا تريد التواجد فيها بعد الآن.

اضغط على اسم حساب منشئ القائمة، وسيتم نقلك إلى صفحة الحساب الشخصي لهذا الشخص.

في صفحة منشئ القائمة، اضغط على النقاط الثلاثة في الجهة اليمنى من صورته الشخصية.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (حظر) Block ثم قم بتأكيد الأمر.

الآن، سيُحظر هذا الحساب وسيُزال حسابك من أي قوائم تويتر قام بإنشائها هذا الحساب.

ملاحظة: إذا لم تقم بحظر هذا الحساب بشكل دائم، فيمكنه دائمًا إعادتك إلى القوائم التي أنشائها أو قد تظهر على قائمة شخص آخر قد يقوم بإضافتك بعد متابعتك في القائمة التي أنشأها هذا الحساب، لذلك من الضروري للغاية التحقق من حين لآخر من حسابك لمعرفة القوائم التي تُضاف إليها في تويتر.