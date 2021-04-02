الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهذه المواصفات المدهشة ... شركة سوني تطلق سلسلة Sony Xperia

2 - أبريل - 2021
شركة سوني

شركة سوني

A A A
طباعة المقال

كشفت شركة ”سوني“ اليابانية، عن تقديم سلسلة Sony Xperia 2021، والتي تتضمن Xperia 1 III و Xperia 10 III وهاتف Xperia الذكي الجديد، في 14 أبريل/ نيسان الشهر الجاري، خلال حدث خاص بالشركة.

وبالنسبة لهاتف Xperia 1 III، فهو يمتلك شاشة OLED مقاس 6.5 بوصة بدقة 4K HDR مع إطار نحيف، ومن المتوقع أيضا وجود إطار معدني على الجانبين، ولوح زجاجي في الخلف، ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بمعالج Snapdragon 765G وذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 غيغابايت.

ويمكن أن يحتوي Xperia 10 III على معالج Qualcomm Snapdragon 690 أو Snapdragon 765G، وتخطط الشركة لتقديم المزيد من الأداء مع الجهاز الجديد، لذا من المتوقع أن يكون سعره أعلى.

وأشارت التقارير أيضا إلى أنه من الممكن إطلاق هاتف Xperia Compact بشاشة 5.5 بوصة، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان يشق طريقه خارج اليابان.

ومن الممكن أن تكشف سوني عن المزيد من الأجهزة خلال الحدث، إلا أنه ليس من الواضح بعد أي تفاصيل.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

البحر
يقضي ساعة بنفَسٍ واحد فقط... اكتشاف قرش فريد من نوعه
البحر الأبيض المتوسط
ارتفاع حرارة البحر الأبيض المتوسط تهدد بظواهر قاسية
قنديل بحر
عمره 557 مليون عام.. اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر على الأرض

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نوح زعيتر
توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
الخبز لبنان
إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"