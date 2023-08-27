بوكيمون سليب.. لعبة جديدة تعتمد على نومك

أثار النجاح الكبير للعبة بوكيمون غو ضجة كبيرة، فبعد أن حققت لعبة «بوكيمون غو» مليارات الدولارات، من خلال دفع الناس للتجول في الهواء الطلق، بدأت الشركة، التي تقف وراء ظاهرة اللعبة العالمية، بمحاولة إقناع الناس بالذهاب إلى الفراش.

وطوّرت شركة نينتدو، لعبة جديدة أطلقت عليها اسم “بوكيمون سليب”، حيث تكافئك ببوكيمون، كان عليك سابقاً قضاء ساعات طويلة مستيقظاً لاصطياده، وفق وكالة بلومبيرغ.

ويلعب المستخدمون من خلال النوم، مع وضع هواتفهم الذكية قرب رؤوسهم، حيث تقوم اللعبة بتتبع الاهتزازات التي تلتقطها مستشعرات الهواتف لتقدير جودة النوم، وكلما كانت مقاييس نومك أفضل، جمعت المزيد من البوكيمونات.

ويمكن أيضاً تسريع الأمور في اللعبة المجانية، عن طريق شراء عناصر داخل التطبيق، لتكوين صداقات، أو عن طريق الدفع مقابل اشتراك مميَّز، يأتي مع نقاط نوم إضافية.

وتم تطوير اللعبة عن طريق استوديو الألعاب الياباني Select Button ونشرت اللعبة شركة Pokemon Co، إذ كانت اللعبة الأكثر تنزيلاً خلال الأسبوع الذي بدأ في 16 يوليو، وفقاً لشركة تحليلات بيانات الهاتف المحمول data.ai.

واحتفلت اللعبة بوصولها إلى 10 ملايين عملية تحميل، الجمعة، من خلال تقديم بعض العناصر داخل اللعبة مجاناً، في وقت تدخل في منافسة مع التطبيقات الموجهة نحو الصحة.