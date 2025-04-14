بيانات: "أبل" تتصدر مبيعات الهواتف الذكية عالميا في الربع/1

أظهرت بيانات شركة كاونتر بوينت ريسيرش، اليوم الاثنين، أن شركة أبل تصدرت مبيعات الهواتف الذكية عالميا في الربع الأول من العام، وذلك بفضل إطلاق هاتفها آيفون 16إي والطلب القوي عليه في دول مثل اليابان والهند.

وذكرت شركة كاونتر بوينت أن أبل استحوذت على 19 بالمئة من سوق الهواتف الذكية، على الرغم من ثبات مبيعاتها أو انخفاضها في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، تلتها سامسونج بحصة سوقية بلغت 18 بالمئة.

وقفز سهم أبل 7.2 بالمئة في التعاملات المبكرة، وخاصة بتأثير إعفاءات جمركية أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

كما أظهرت بيانات شركةإنترناشيونال داتا كوربوريشن (آي.دي.سي)ارتفاع شحنات الهواتف الذكية عالميا 1.5 بالمئة في الربع الأول، إذ سارعت أبل إلى تخزين هواتفها لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وأدت رسوم ترامب الجمركية المضادة وتصاعد التوترات التجارية العالمية إلى اضطرابات في الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوعين الماضيين وتدهور التوقعات الاقتصادية مع زيادة احتمالات ارتفاع التضخم.

واستأجرت شركة أبل طائرات شحن لنقل 600 طن من هواتف آيفون، أي ما يصل إلى 1.5 مليون هاتف، إلى الولايات المتحدة من الهند في محاولة لاستباق الرسوم الجمركية.

وأدى قرار ترامب باستثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم الجمركية المضادة الشاملة على الصين إلى ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية اليوم الاثنين.

قال ريان ريث نائب رئيس قطاع مجموعة تتبع الأجهزة العالمية في (آي.دي.سي) “يقدم الإعفاء الأحدث من الحكومة الأمريكية، والذي يوقف الرسوم الجمركية على واردات الهواتف الذكية من الصين، راحة مؤقتة للشركات الأمريكية، إلا أن الاعتماد الكبير على سلسلة التوريد الصينية لا يزال قائما في ظل التقلبات المستمرة في الرسوم الجمركية”.

وأضاف “في الوقت الحالي، ينبغي أن تركز العلامات التجارية الأمريكية للهواتف الذكية على الاستفادة من الإعفاء من خلال بناء وشحن أكبر قدر ممكن من الهواتف”.

وأشارت شركة كاونتر بوينت، التي تتوقع تراجع سوق الهواتف الذكية هذا العام بسبب حالة الغموض المتعلقة بالرسوم الجمركية، إلى أن شاومي حافظت على زخم مبيعاتها لتأتي في المركز الثالث، بينما احتلت فيفو المركز الرابع وجاءت أوبو في المركز الخامس.