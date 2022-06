بيانات مقلقة بشأن حرارة القطب الشمالي

كشفت بيانات جديدة عن معدلات غير عادية للاحترار العالمي في القطب الشمالي، بما يصل إلى سبع مرات أسرع من المتوسط العالمي، بحسب ما أفادت صحيفة “الغارديان”.

وتظهر الأرقام الجديدة أن متوسط درجات الحرارة السنوية في المنطقة يرتفع على مدار العام بما يصل إلى 2.7 درجة مئوية في كل عقد، مع ارتفاعات كبيرة بشكل خاص خلال أشهر الخريف، تصل إلى 4 درجات مئوية في كل عقد.

وتشير هذه الأرقام إلى أن بحر شمال بارنتس وجزره أسرع مكان معروف لارتفاع درجات الحرارة على وجه الأرض.

ويستند البحث ، الذي نشر في مجلة “ساينتفيك ريبورتس”، إلى بيانات من محطات أرصاد جوية آلية في جزيرتي سفالبارد وفرانز جوزيف لاند.

ويعتقد أن الارتفاع السريع في درجات الحرارة في هذه المنطقة سيؤدي إلى زيادات في الطقس المتطرف في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا.

ويرى الباحثون أن ارتفاع درجة الحرارة في هذه المنطقة بمثابة “إنذار مبكر” لما يمكن أن يحدث في باقي أنحاء القطب الشمالي.

ومن المعروف بالفعل أن أزمة المناخ أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة عبر القطب الشمالي بمعدل أسرع ثلاث مرات من المتوسط العالمي، لكن البحث الجديد أظهر أن الوضع أكثر تطرفا في بعض الأماكن.

وقال كبير الباحثين في المعهد النرويجي للأرصاد الجوية، الذي قاد الدراسة، كتيل إيزاكسين: “توقعنا أن نشهد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة، ولكن ليس على النطاق الذي وجدناه”، مضيفا “لقد فوجئنا جميعا”.

وأكد أنه بناء على ما يعرفه العلماء من جميع نقاط المراقبة الأخرى على الكرة الأرضية، فإن “هذه هي أعلى معدلات الاحترار التي لاحظناها حتى الآن”.

وحذر علماء في أبريل الماضي، من أن هناك حاجة لإجراء تخفيضات فورية وعميقة لانبعاثات الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى لمعالجة حالة الطوارئ المناخية.

لكن إيزاكسين يقول إن نتائج الدراسة تشير إلى أن “ذوبان الجليد البحري أعلى مما أظهر في السابق”، مضيفا أن “هذا تحذير مبكر لما يحدث في بقية القطب الشمالي إذا استمر هذا الذوبان، وهو المرجح أن يحدث في العقود المقبلة”.

وتقول عالمة المناخ في المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية، روث موترام، وهي ليست ضمن فريق البحث: إن القطب الشمالي على حافة الهاوية ويقترب من أن يصبح شكله مثل شمال الأطلسي، ويبدو من غير المرجح أن يستمر الجليد البحري في هذه المنطقة لفترة أطول”.

وكان المجتمع الدولي أكد في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، الذي عقد في غلاسكو قبل ستة أشهر على الهدف البعيد المنال في الوقت الحالي، المتمثل في حصر الاحترار المناخي بحدود 1,5 درجة مئوية، في وقت ارتفع متوسط درجة حرارة سطح الأرض حتى الآن 1,1 درجة مئوية مقارنة بالمستوى المسجل قبل الحقبة الصناعية.

شهد العالم منذ ذلك الحين الغزو الروسي لأوكرانيا وانعكاساته على أسواق الطاقة والمواد الغذائية.

وقبل أشهر قليلة من مؤتمر كوب27 المقبل بين 7 و18 في نوفمبر في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، لا تزال بعض النقاط عالقة .

وفي طليعة هذه النقاط خفض انبعاثات غازات الدفيئة التي تتسبب بالاحترار.

وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باتريسيا إسبينوزا الشهر الجاري: “نحن بعيدون كل البعد عن المكان الذي يقول لنا العلم إنه يجب أن نكون فيه”، محذرةً “من أنه سيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة للغاية”.

We demonstrated that the temperature (SAT) increase is strongly linked, both in space and time, to the large reduction of sea ice (SIC) in the Northern Barents Sea

Data sources: @CopernicusECMWF @OSISAF pic.twitter.com/ov5vreM4jq

— Ketil Isaksen (@Ketil_Isaksen) June 15, 2022