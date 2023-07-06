بيتكوين تتراجع.. هبوط جماعي في أسعار العملات الرقمية

واصلت أسعار العملات الرقمية، الخميس، تراجعها بعد فترة من الانتعاش، وتصدرت عملة بيتكوين العملات المتراجعة.

في المجمل تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال تداولات اليوم إلى 1.19 تريليون دولار، وذلك مع ارتفاع في قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتسجل 32.06 مليار دولار.

وكانت العملات الرقمية أسيرة تداعيات قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على مدار 10 اجتماعات متتالية منذ مارس/آذار من العام الماضي، قبل أن يثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.

عمليا تميل زيادة أسعار الفائدة إلى إبعاد المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم والعملات المشفرة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يجعل الأموال أكثر تكلفة وبالتالي تثبيط المزيد من الاستثمارات المضاربة.

وأصدر البيت الأبيض تقريرا يعزز فكرة فرض ضريبة على طاقة تعدين الأصول الرقمية (DAME).

وستطبق الضريبة على المعدنين لكل العملات المشفرة على الرغم من اختلاف مستويات استهلاك الطاقة لديها.

ما سعر بيتكوين اليوم؟

وتراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الخميس 6 يوليو/تموز 2023 بنسبة 1.19% إلى 30501.7 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 592 مليار دولار.

في حين ارتفع حجم التداولات على بيتكوين إلى 12.62 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 1.23% إلى قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 1.38% اليوم إلى 1914.48 دولار.

وانخفض سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.39% ليسجل 240.40 دولار.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 2.83% ليبلغ 0.2851 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.82% ليسجل 0.47779 دولار.

وتراجع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 2.38% ليصل إلى مستوى 0.067197 دولا