بيتكوين تتعافى.. ارتفاع بأسعار العملات الرقمية

بعد الانتكاسة التي لحقت بأسعار العملات الرقمية خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت أسعار العملات المشفرة، وعوضت بيتكوين بعض الخسائر، وزادت إيثر المشفرة 9%.

وحققت عملة بيتكوين المشفرة مكاسب هي الأكبر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن أبدى مستثمرون تجدد إقبالهم على المخاطر عقب أسبوع متقلب في جميع أسواق المال.

وحققت كبرى العملات المشفرة مكاسب بعد أن عززت الأرباح القوية لشركة أمازون الأمريكية العملاقة للتجارة الالكترونية الثقة في أسهم التكنولوجيا، التي تبعتها العملات الرقمية إلى حد كبير خلال الأشهر الماضية.

وأظهر المستثمرون خلال الساعات القليلة الماضية علامات على تجدد الرغبة في المخاطرة بعد أسبوع متقلب عبر الأسواق المالية.

كانت العملات المشفرة الكبيرة عالقة إلى حد كبير في نطاق خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن تعرضت لانخفاضات واسعة النطاق في يناير.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم السبت بنسبة 2.95% لتصل إلى 1.71 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 79.21 مليار دولار.

بيتكوين

وتوقع بنك جولدمان ساكس أن عملة بيتكوين الرقمية الشهيرة ستشهد ارتفاعا قويا خلال السنوات المقبلة.

وقفزت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم إلى مستوى قياسي بالقرب من 69 ألف دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ورغم ما تعرضت له من خسائر خلال الفترة الماضية، قال بنك جولدمان ساكس في تقرير يناير/كانون الثاني الماضي إن عملة بيتكوين يمكن أن تتضاعف، إلى ما يزيد قليلاً عن 100 ألف دولار لكل عملة، في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وقال زاك باندل، الرئيس المشارك لقسم صرف العملات الأجنبية العالمية وأسعار الصرف واستراتيجية الأسواق الناشئة في بنك جولدمان ساكس، في التقرير: “نعتقد أن حصة بيتكوين في السوق سترتفع على الأرجح بمرور الوقت كنتيجة ثانوية للتبني الأوسع للأصول الرقمية”.

ويشار على أن عملة بيتكوين وغيرها من أفضل العملات المشفرة مثل إيثيريوم وبينانس وسولانا وأخرى مثل دوجكوين وشيبا إينو قد شهدت فترة شديدة التقلب في العام الماضي، إلا أنه ورغم ذلك مع ذلك ، استثمر عدد متزايد من كبار مديري الصناديق بما في ذلك ستانلي دروكنميلر وبول تودور جونز وجورج سوروس في عملة بيتكوين.

وخفض المحللون في “JP Morgan Chase” هدف سعر البيتكوين طويل الأجل من 150 ألف دولار إلى 38000 دولار فقط، وسط مخاوف من ردود فعل أكبر من البنوك المركزي العالمية تجاه العملة الافتراضية الأبرز.

وتوقع المحللون، على المدى الطويل، أن يقترب سعر BTC من 150 ألف دولار في تقرير الشهر الماضي، وقالوا إنها هذا الرقم قد يكون ممكنا إذ انخفض تقلبات العملة المشفرة وفضل المستثمرون المؤسسون البيتكوين على الذهب.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 9.40% ليصل إلى 41469.31 دولار.

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 6.28% إلى 3011.86 دولار.

وكسب سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 11.48% لتصل إلى 422.24 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 9.17% ليسجل 1.16 دولار.

وقفز سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 8.96% إلى 0.6717 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 12.06% إلى 21.67 دولار.

وصعد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 6.60% إلى 0.1491 دولار.

وقفز سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 8.35% ليصل إلى 122.11 دولار.

وارتفع سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 8.74% إلى 17.93 دولار.