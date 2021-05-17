الأثنين 5 شوال 1442 ﻫ - 17 مايو 2021 |
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“بيتكوين” تتلقى ضربة جديدة من إيلون ماسك

منذ 18 دقيقة
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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فاجأ مؤسس ورئيس شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، مالكي عملة “بيتكوين” المشفرة حين لم يستبعد احتمال أن تبيع شركته، أو أنها قد باعت بالفعل، أصولها من عملة البيتكوين، وذلك من خلال تغريدة له كتبها ردا على تعليق لأحد مستخدمي خدمة المدونات الصغيرة.

كان مستخدم باسم “CryptoWhale” قد أشار إلى أن مالكي عملة “بيتكوين” المشفرة سوف ينزعجون في الربع التالي حين يعلمون أن تيسلا تخلّصت من أصول البتكوين المتبقية، وما كان من ماسك إلا أن رد قائلا: “حقا”.

وكانت شركة تيسلا قد أوقفت في وقت سابق بيع سياراتها الكهربائية مقابل عملة البيتكوين المشفرة، بسبب الطريقة غير الصديقة للبيئة المتبعة في صك هذه العملة.

في 8 شباط، أعلنت شركة تيسلا أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين، كما أعلنت الشركة أيضا في مارس أنها بدأت في قبول عملة البيتكوين كدفعة مقابل منتجاتها، إلا أن ماسك وصف فيما بعد استثمار تسلا في البيتكوين بأنه متهور، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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