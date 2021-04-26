بيتكوين تستعيد عافيتها وتقفز 11%

شهدت الجلسات الماضية نزفاً حاداً للعملة الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية “بيتكوين”، التي خسرت أكثر من 6 آلاف دولار من قيمتها دفعة واحدة منذ بداية العام .

استعادت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة مسار الأرباح مجددا بعد 5 جلسات متتالية من الخسائر التي عصفت بمسيرتها المتألقة في 2021.

واليوم، قفزت بيتكوين بنحو 11% وربحت أكثر من 5 آلاف دولار، لتبتعد عن مستواها الهابط أمس الأحد والذي كان الأدنى لها منذ أوائل مارس/ آذار.

ووفق بورصة بتستامب، زادت بيتكوين بنسبة 10.9% إلى 53.33 ألف دولار مقابل 47.65 ألف دولار في بداية الجلسة، بزيادة تجاوزت 5 آلاف دولار.

غير أن العملة المشفرة تقل بنحو الخمس عن أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي بلغته في وقت سابق هذا الشهر.

وقفزت القيمة السوقية لبيتكوين إلى ما فوق 980 مليار دولار.

أزمة الهبوط لم تهز “الثقة”

وتأثرت بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر في العالم، بمعلومات غير رسمية بشأن قانون الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سجلت خسائر حادة على خلفية مخاوف من أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضرائب على الأرباح ستقوض الاستثمارات في الأصول الرقمية.

لكن الخبراء توقعوا تراجع الزخم إلى بيتكوين مرة أخرى وأكدوا أن العملة المشفرة لن تكرر أزمة الهبوط التي حدثت عام 2017.

وتابعوا: “هذه المرة، العملة الرقمية المشفرة الأولى في العالم اكتسبت قبولا مؤسسيا واسعا خلال الفترة الأخيرة”.

وكانت بيتكوين قد بلغت قمة غير مسبوقة حيث تجاوزت 64 ألف دولار في قمة سلسلة مكاسبها لعام 2021.

وكانت شركات كبرى قد أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها بي.إن.واي ميلون وماستركارد وتسلا.

وتجاوزت بيتكوين حاجز الستين ألف دولار أوائل الشهر الماضي بدعم من شراء تسلا عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار لميزانيتها العمومية.