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"بيتكوين" تسجل رقماً قياسياً غير مسبوق

13 - أبريل - 2021
بيتكوين

بيتكوين

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تخطى سعر عملة “بيتكوين” رقماً قياسياً جديداً في تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز أكثر من 62 ألف دولار.

وتواصل بذلك العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم تسجيل سلسلة مكاسبها في 2021.

ووفقا لموقع “كوين ديسك”، المختص في متابعة أسواق العملات الرقمية، فقد صعدت قيمة عملة “البيتكوين”، بحلول الساعة 12:01 بتوقيت موسكو، بنسبة 4% إلى 62598 دولار.

وزاد سعر أكبر العملات المشفرة في العالم لأكثر من مثليه هذا العام وسط تنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، ومع بحث المستثمرين عن أصول مرتفعة العائد في ظل تدني أسعار الفائدة.

يتوقع خبراء ماليون أن يصل سعر عملة البيتكوين إلى 100 ألف دولار، وعزوا ذلك إلى إجراءات تحفيز أمريكية ستسمح للسكان بتوسيع الاستثمار في العملات المشفرة.

وعزز قوة هذه العملة الرقمية إقبال عدد من المستثمرين البارزين على شرائها، خلال الأشهر الماضية، مثل تسلا ومورغان ستانلي وماستر كارد، ما ساهم بدعم قيمتها.

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