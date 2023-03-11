بيتكوين تعاود الارتفاع من جديد

شهدت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تداولات السبت العديد من التقلبات، في حين عاودت بيتكوين الارتفاع مجددا فوق مستوى 20 ألف دولار.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة صباح السبت بنسبة 2.2% لتصل إلى 952.63 مليار دولار، وسط تداولات بقيمة 89.29 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وعاودت العملات الرقمية ارتفاعها، بعد أسبوع شهدت بيتكوين موجة هبوط قوية دفعتها نحو قاع 20 ألف دولار (سعر عملة بيتكوين واحدة) حتى أصبح الدعم مطلوب، وأبرز أسباب هبوط بيتكوين والعملات المشفرة هي أنباء عودة الفيدرالي الأمريكي لاتباع سياسة التشديد النقدي والوصول بسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لأكثر من 5% خلال اجتماع 21 و22 مارس/ آذار الجاري، وسط توقعات بوصول معد الفائدة إلى 6% خلال العام الجاري.

وعلى الرغم من الأنباء السلبية وهبوط بيتكوين إلى مستوى 20 ألف دولار، إلا أن المستثمرين تمسكوا بمحافظهم المالية من العملات المشفرة، ولم يكن البيع بشكل الذي يشير إلى هجرة جماعية مثلما حدث من قبل خلال عام 2022 حينها هبط سعر العملة المشفرة الأكبر في العالم من 64895 دولارا المسجلة في أبريل/ نيسان 2021 إلى مستويات أقل من 16 ألف دولار.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

ارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت، بنسبة 3.57% إلى 20,738.46 دولار.

كما زادت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 400.54 مليار دولار.

وزاد حجم التداولات على بيتكوين بنسبة 10.76% إلى 39.79 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة تراجعت عملة بيتكوين بنسبة 7.05%.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

قفز سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 3.48% اليوم ليصل إلى 1,470.68 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 2.07% ليسجل 279.73 دولار.

وانخفض سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.39% من قيمته ليسجل 0.3708 دولار.

وربح سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 3.15% ليبلغ 0.3181 دولار.

كما صعد سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 1.17% ليصل إلى مستوى 0.06674 دولار.

وزاد سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 3.01% ليصل إلى 5.58 دولار.