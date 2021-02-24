بيتكوين تقفز فوق الـ 50 ألف دولار

استعادت بيتكوين بريقيها مرة أخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وقفزت مرة أخرى فوق 50 ألف دولار، محققة مكاسب محدودة بلغت 0.24% خلال آخر 24 ساعة من التداولات.

وفي الوقت نفسه تراجعت أغلب العملات المشفرة، بقيادة الإيثريوم بنسبة 0.31% إلى 1627.38 دولار.

يأتي ارتفاع بيتكوين عقب تراجعات خلال اليومين الماضيين، ووصلت إلى أدنى مستوى عند 45 ألف دولار، في ظل تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين Janet Yellen والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك Elon Musk.

وانخفضت العملة الرقمية الأكثر قيمة في العالم بنسبة 14% أمس، إلى ما دون 50 ألف دولار لتتداول بنحو 47000 دولار. وكانت العملة قد انخفضت في وقت سابق بنسبة 16% لتصل إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 45 ألف دولار.

ووصفت يلين يوم الاثنين عملة بيتكوين بأنها طريقة غير فعالة للغاية لإجراء المعاملات وحذرت من استخدامها في نشاط غير مشروع.

كما دقت ناقوس الخطر بشأن تأثير بيتكوين في البيئة، وذكر الارتفاع الهائل في العملة الرقمية بعض النقاد بالمستوى الهائل من الكهرباء المطلوب لإنتاج عملات جديدة.

ولا يتم التحكم في بيتكوين من أي سلطة مركزية، ويقوم المعدون بتشغيل الآلات العالية الطاقة للتتنافس على حل ألغاز الرياضيات المعقدة من أجل إجراء معاملة.

وتستهلك شبكة بيتكوين كهرباء أكثر من باكستان، وفقًا لأداة عبر الإنترنت من باحثين في جامعة كامبريدج.

وحذرت يلين أيضًا من المخاطر التي يتعرض لها مستثمرو التجزئة الذين يشترون بيتكوين.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق: إنها أحد الأصول المضاربة بدرجة كبيرة ويجب على الناس أن يدركوا أنها يمكن أن تكون متقلبة للغاية، وأنا قلق بشأن الخسائر المحتملة التي قد يتعرض لها المستثمرون.

ولا تزال عملة بيتكوين مرتفعة بأكثر من 360% في آخر 12 شهرًا ونحو 60% منذ بداية العام، كما أن تقلبات الأسعار التي تزيد عن 10 في المئة ليست نادرة في أسواق التشفير.

وصعدت عملة بيتكوين ذات مرة إلى ما يقرب من 20000 دولار في عام 2017 قبل أن تتخلص من 80% من قيمتها في العام التالي.

وبلغت قيمة العملة الرقمية تريليون دولار في السوق للمرة الأولى في الأسبوع الماضي، وذلك بالرغم من انخفاضها الآن إلى أقل من 900 مليار دولار.

وحصلت العملات المشفرة على دفعة بسبب أخبار بنوك وول ستريت والشركات الكبرى، مثل: تيسلا وماستركارد.

وقال ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع: إن أسعار بيتكوين وإيثيريوم تبدو مرتفعة، وجاءت تعليقاته بعد إعلان تيسلا في وقت سابق من هذا الشهر أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من بيتكوين.

وكان متداولو العقود الآجلة للعملات المشفرة يقترضون الكثير من الأموال لشراء عقود بيتكوين، مما تسبب في ارتفاع معدلات الاقتراض، وبحلول يوم السبت 20 فبراير، كانوا يدفعون 144 في المئة سنويًا.

ومن الواضح أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وفي ظل هذه الظروف، يجب أن تنخفض الأسعار للتخلص من المقترضين المفرطين في التفاؤل وإعادة معدلات الاقتراض إلى المستويات الطبيعية.

واكتسبت بيتكوين زخمًا من المستثمرين العاديين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاعتقاد بأنها مخزن ذو قيمة مشابهة للذهب.

ويدعي المستثمرون الصاعدون أن العملة المشفرة يمكن أن تكون بمثابة تحوط ضد ارتفاع التضخم.

لكن المتشككين يحذرون من أن عملة بيتكوين ليس لها قيمة جوهرية وهي واحدة من أكبر فقاعات السوق في التاريخ.