بيتكوين تقود العملات المشفرة لصعود جماعي

قفزت العملات الرقمية الأساسية، اليوم الإثنين، بقيادة بيتكوين لتتخطى 30 ألف دولار، حسب ما أظهرته تعاملات سوق الكريبتو.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة لتسجل 1.30 تريليون دولار، وسط قفزة بحجم تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 67.87 مليار دولار.

ويشهد سعر عملة بيتكوين حالة من التذبذب ما بين صعود وهبوط في ظل رفع الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، وإغلاق الصين بسبب الوباء، والضغوط الحكومية على تعدين العملات الرقمية المشفرة من حكومات مثل الصين والهند وتركيا وأمريكا.

وفشلت عملة بيتكوين وأخواتها الكبار في احتضان التضخم كما كان متوقعا، ومع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.4% في الربع الأول من عام 2022، ولجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) إلى رفع معدلات الفائدة مرتين متتاليتين، عزف المستثمرون عن العملات الرقمية المشفرة عالية المخاطر، وفضلوا الاستثمار في الدولار وأدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة، حتى المتحوطين في الذهب باعوا سبائكهم لشراء الدولار، والأمر نفسه لحملة الأسهم.

سعر بيتكوين اليوم

وقفز سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 3.52% ليصل إلى 30,461.1 دولار.

وسجلت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية في العالم مستوى 580.46 مليار دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 4.68% مسجلًا 2,069.43 دولار.

وزاد سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 4.41% ليبلغ 328.60 دولار.

وصعد سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 2.62% إلى 0.42460 دولار.

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 3.17% إلى 0.5511 دولار.

وزاد سعر بولكادوت Polkadot بنحو 2.88% ليصل إلى 10.370 دولار.

وقفز سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 3.92% ليصل إلى مستويات 0.087878 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.