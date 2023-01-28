بيتكوين تلتقط أنفاسها وتتجاوز الـ23 ألف دولار

خطوة جديدة من شأنها إعادة بريق العملة المشفرة الأشهر، عاود سعر بيتكوين للصعود، ليتداول فوق 23 ألف دولار، السبت، ليدعم سوق العملات الرقمية.

ودعم “حيتان بيتكوين” السوق بعميات شراء واسعة بعد تراجع الأسعار يوم الجمعة.

وتحول الخوف من الخسارة منذ مطلع العام الجاري إلى الرغبة في المخاطرة، حيث وصل مؤشر الخوف والرغبة في المخاطرة الخاص بعملة بيتكوين الرقمية المشفرة، والذي يقيس توقعات مستثمري العملات الرقمية في السوق من خلال تقييم عدة معايير مختلفة، إلى منطقة الرغبة في المخاطرة لأول مرة بعد ما يقرب من 10 أشهر.

هذا المستوى، الذي شوهد آخر مرة في فترة مارس/ آذار 2022، استمر بعد ذلك في مناطق الخوف لفترة طويلة بسبب تأثير الأحداث السلبية داخل وخارج الصناعة على الأصول الرقمية.

التحول المفاجئ للحيتان من المستثمرين في اكتناز العملات المشفرة رغم خطورتها الاستثمارية وعجزها خلال الفترة الماضية عن احتواء التضخم العالمي، يرجع في المقام الأول إلى اعتبار المستثمرين أن هذه الفترة من العام هي موسم الصعود لسوق الكريبتو بقيادة بيتكوين، ويدعم هذا التوجه تحقيق بيتكوين منذ الشهر الماضي أعلى مستويات الصعود مقارنة بالأوعية الاستثمارية الأخرى، كما أن سياسة الفيدرالي الأمريكي نحو بدء التيسير النقدي وربما خفض أسعار الفائدة بنهاية العام الجاري، قد تشكلاً سبباً رئيسياً في العزوف عن الاستثمار الآمن في السندات والدولار والذهب والتحوط باستثمارات أكثر ربحا وأعلى خطورة.

يُطلق اسم الحيتان على الأشخاص الذين يملكون مبالغ كبيرة من “بيتكوين”، ويشكلون مصدر قلق كبير للمستثمرين، فلديهم القدرة على التسبّب في هبوط أسعار هذه العملة من خلال بيعهم لجزء فقط مما يمتلكونه منها.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

زاد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم السبت 28 يناير/كانون الأول بنسبة 0.16% ليصل إلى 23,038.34 دولار بحسب منصة “coinmarketcap” التي ترصد أسعار العملات الرقمية.

وهبطت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 444.08 مليار دولار.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

تراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنحو 0.22% اليوم ليصل إلى 1,595.65 دولار.

قفز سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.45% ليسجل 309.94 دولار.

وفقد سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.14% من قيمته ليسجل 0.4121 دولار.

كما خسر سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 0.36% ليبلغ 0.3914 دولار.

وهبط سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 0.09075 دولار.

وانخفض سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 0.20% ليصل إلى 6.58 دولار.