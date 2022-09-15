بيتكوين تواصل نزيف الخسائر

واصلت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة، الخميس، تراجعها وفقدت بيتكوين نحو 0.30% من قيمتها عقب تعرضها لصدمتين.

وتعرضت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة (Bitcoin BTC) إلى صدمتين كبيرتين الأولى هي صدمة بيانات التضخم الأمريكي خلال شهر أغسطس/آب الماضي والتي جاءت مخالفة للتوقعات، حيث سجل 8.3% مقابل 8.1% بحسب التوقعات، وهو مؤشر على إعلان الفيدرالي الأمريكي زيادة جديدة في سعر الفائدة قد لا تقل عن 0.75%.

والصدمة الثانية التي تعرضت لها بيتكوين فقد جاءت من الأخت الأصغر إيثريوم (Ethereum ETH) عقب إعلان منصة إيثريوم للبلوكتشين الدمج مع سلسلة المنارة لإثبات الحصة، ولتوضيح الأمر إيثريوم كانت تعتمد على الألغاز لإتمام عمليات التحقق، وقد كانت تلك الألغاز تتطلب من المبرمجين إجراء العديد من العمليات الحسابية، وهو أمر يستغرق كميات هائلة للطاقة ويجعل استثمارات إيثريوم منبوذة من قبل الحكومات التي تكثف جهودها لمواجهة التغير المناخي.

وعلى النقيض تعتمد سلسلة المنارة على التحقق عبر إثبات الحصة، وهو أن كل مشارك يتعهد بالتخلي عن جزء من حصته لغرض التحقق من سلامة عملية الاستثمار، وهذا لا يتطلب الكثير من العمليات الحسابية ولا يستغرق الطاقة نفسها التي تسهلك في التعدين، لذلك يرى خبراء سوق الكريبتو للعملات الرقمية المشفرة أن إيثريوم قد تزيح بيتكوين التي تستنذف طاقة العالم من على عرش العملات الرقمية المشفرة خلال المستقبل القريب.

سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) الأربعاء بنسبة 0.34% إلى 20,138.21 دولار.

وهبطت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم إلى 385,8 مليار دولار.

وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

هبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 1.41% إلى 1,609.15 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.95% ليبلغ 275.40 دولار.

وهوى سعر عملة الريبل XRP بنحو 0.25% ليسجل 0.3402 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.49% إلى 0.475 دولار.

وهبط سعر دوجكوين DOGE نحو 0.57% ليصل إلى 0.06048 دولار.

وتراجع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.91% ليصل إلى 7.10 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.