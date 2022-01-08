بيتكوين تواصل نزيف الخسائر

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 8 يناير 2022، وواصلت بيتكوين نزيف الخسائر مقابل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وأدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى فقد المستثمرين لشهية الأصول عالية المخاطر، وسط ترقب عالمي لمعدلات التضخم وبدء البنوك المركزية تشديد السياسات النقدية.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم السبت، بنسبة 0.54% لتصل إلى 1.99 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 109.70 مليار دولار.

ورغم أن بيتكوين استقبلت عام 2022 بخسائر قوية، لتصل قيمتها إلى 42.028 دولار، وهي أدنى قيمة لها منذ سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أن خبراء أسواق المال يتوقعون قفزة قياسية في سعر أشهر عملة رقمية في العالم لتصل إلى 60 ألف دولار خلال عام 2022، بل وبالغ البعض في تقدير الزيادة في سعر بيتكوين مرجحًا أن يصل سعرها إلى 100 ألف دولار بنهاية العام الجاري.

كان سعر بيتكوين زاد بنحو 60% خلال العام الماضي لتتفوق على غيرها من الأصول المالية، وسط تقارير بشأن أهميتها في مقاومة التضخم ودورها في تنويع الاستثمارات وتبني مؤسسات مالية لها، ولكنها تعرضت لمشكلات في الأسابيع الأخيرة في ظل اضطراب الاسواق المالية.

ويميل مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة أسعار الفائدة وخفض حزم التحفيز في إطار سياسة عالمية لتشديد السياسات النقدية، وهو الأمر الذي جعل المستثمرين يعزفون عن الأصول عالية المخاطر، خصوصا بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مؤخرًا.

وذكر عضو الفيدرالي الأمريكي أن الزيادة الأولى لمعدل الفائدة قد تكون في شهر مارس المقبل، فيما ستعتمد الزيادات اللاحقة في 2022 على تطورات التضخم في الولايات المتحدة.

أما عن تأثير متحور “أوميكرون” على الاقتصاد، فقال “بولارد” إنه من المتوقع أن تتبع الإصابات نمطًا مماثلًا للإصابات في جنوب إفريقيا – موطن ظهور المتحور للمرة الأولى – مشيرًا إلى توقعات بوصول الأعداد إلى الذروة في أواخر يناير الجاري، لكنها لن تغير مسار كل من الاقتصاد الأمريكي أو البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وكان محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي قد أظهر رغبة بعض الأعضاء في تسريع وتيرة رفع معدل الفائدة هذا العام، في مسعى للسيطرة على التضخم ومع تعافي الاقتصاد وسوق العمل.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وهوى سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.41% ليصل إلى 42028.03 دولارا.

كما انزلق سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.55% إلى 3219.29 دولار.

وارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.73% لتصل إلى 456.64 دولارا.

كما صعد سعر عملة كاردانو cardano ADA نحو 0.88% ليسجل 1.24 دولار.

وزاد سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.40% إلى 0.7719 دولار.

وهوى سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 0.97% إلى 25.30 دولار.

وكسبت سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.61% إلى 0.1572 دولار.

وارتفع سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 0.06% ليصل إلى 133.17 دولار.

وقفز سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 10.38% إلى 26.58 دولار.