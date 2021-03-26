“بيتكوين”.. هبوط عنيف في أسبوع متقلب

شهد الأسبوع الماضي، هبوطا حادا بتعاملات بيتكوين المشفرة لتسجل نحو 53 ألف دولار هابطة عن مستواها المرتفع بمطلع الأسبوع عند 59700 دولار.

وبدأت العملة المشفرة الأكثر شهرة على مستوى العالم، الأسبوع الجاري على صعود مقتربة من حاجز الـ60 ألف دولار، خلال تعاملات السبت الماضي مسجلة 59700 دولار لكنها تراجعت في اليوم التالى إلى 56200 دولار .

وخلال تعاملات الإثنين الماضي، صعدت بيتكوين لتسجل 57.770 دولار، وأغلقت عند مستوى يتجاوز 54 ألف دولار.

وواصلت بيتكوين تعاملاتها المتقلبة خلال الأسبوع الجاري، لتبدأ تعاملات يوم الثلاثاء عند 54.300، لكنها سجلت مستوى مرتفعا عند الإغلاق وصل إلى نحو 54.600 دولار.

وبدأت العملة المشفرة تعاملات يوم الأربعاء عند مستوى مرتفع يتجاوز 53.800 دولار لكل عملة من بيتكوين، لكنها ارتفعت في منتصف التعاملات إلى مستوى قريب من 57 ألف دولار، قبل أن تغلق تعاملاتها عند مستوى 53.900 دولار .

وفي بداية تعاملات أمس الخميس، اقتربت العملة المشفرة من مستوى 52 ألف دولار، قبل أن تبدأ تعاملات اليوم الجمعة عند مستوى 52.600 دولا، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.