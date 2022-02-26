بيتكوين وأخواتها تتحدى حرب أوكرانيا.. ارتفاع بأسعار العملات الرقمية

رغم الحرب الروسة الأوكرانية التي تشغل اهتمام العالم، ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم السبت، متجاهلة الحرب الدائرة.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تعاملات اليوم السبت بنحو 4.05% إلى 1.78 تريليون دولار، وبلغ عدد العملات الرقمية 10749 عملة.

وكانت بيتكوين، قد سجلت خسائر بأكثر من 50% من قيمتها، منذ ارتفاعها القياسي في نوفمبر/تشرين الثاني.

أدى انخفاض بيتكوين منذ أعلى مستوى في نوفمبر إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية، وخسرت أكثر من 1 تريليون دولار من سوق التشفير الكلي.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 1.24% ليصل إلى 38892.00 دولار.

وقفز سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 5.63% إلى 2758.53 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 3.04% لتصل إلى 373.08 دولارا.

وزاد سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 5.73% ليسجل 0.8933 دولار.

وكسب سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 10.17% إلى 0.7656 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 10.76% إلى 17.75 دولار.

وصعد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 3.39% إلى 0.1266 دولار.

وقفز سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 7.28% ليصل إلى 110.45 دولار.

وصعد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 6.63% إلى 14.19 دولار.