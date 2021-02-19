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“بيرسيفيرانس” تهبط على المريخ

منذ 15 ساعة
المريخ

كوكب المريخ

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أنّ الروبوت الجوّال “بيرسيفيرانس” حطّ على سطح المريخ بعد رحلة فضائية استمرّت 7 أشهر.

وتعد تلك الخطوة نجاحا مذهلا يدشّن مهمّة ستستمرّ أعواماً عدّة، بحثاً عن أدلّة على حياة سابقة محتملة على الكوكب الأحمر.

وبأعلى صوتها قالت سواتي موهان المسؤولة عن مراقبة العمليات في ناسا إنّ “الهبوط تأكّد!”، في عبارة كانت كافية لينفجر فرحاً العاملون في غرفة التحكّم في مختبر “جت بروبلشن” في باسادينا بولاية كاليفورنيا.

وحطّت المركبة الضخمة في فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنّها كانت تحتوي على بحيرة قبل 3.5 مليار سنة والتي تعتبر أخطر موقع هبوط على الإطلاق بسبب تضاريسه.

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