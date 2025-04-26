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بيرقدار تي بي 3 تدخل تاريخ الطيران بإقلاعها من مدرج قصير

26 - أبريل - 2025
تجربة "بيرقدار تي بي 3" فتحت الباب أمام حقبة جديدة في تقنيات الدفاع المستقبلية (الأناضول)

تجربة "بيرقدار تي بي 3" فتحت الباب أمام حقبة جديدة في تقنيات الدفاع المستقبلية (الأناضول)

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انضم النموذج الأولي الرابع من الطائرة التركية المسيرة “بيرقدار تي بي 3″، لاختبارات الإقلاع والهبوط من سفينة “أناضولو” البرمائية الهجومية.

ودخلت “بيرقدار تي بي 3” تاريخ الطيران العالمي بوصفها أول طائرة مسيرة تقلع وتهبط من سفينة ذات مدرج قصير بعد أن اجتازت اختبار أول إقلاع وهبوط على سفينة “أناضولو” قبالة سواحل موغلا نهاية 2024.

ونفذت الطائرة 24 طلعة إقلاع وهبوط على السفينة منذ نهاية 2024.

وشارك رئيس مجلس إدارة شركة بايكار المطورة للطائرة، سلجوق بيرقدار، الجمعة، في اختبارات الإقلاع والهبوط للنموذج الأولي الرابع من الطائرة.

وأشرف قائد القوات البحرية التركية، أرجُمنت تاتلي أوغلو، على الاختبارات من محطة التحكم الأرضية.

وتعتبر شركة بايكار، من أكبر الشركات المصنعة للطائرات المسيرة في العالم، إذ وقعت اتفاقيات تصدير مع 34 دولة لطائرة بيرقدار “تي بي 2″، ومع 11 دولة لطائرة “أقنجي تيها” التكتيكية.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.8 مليار دولار خلال العام 2023، والرقم ذاته خلال العام 2024.

    المصدر :
  • الأناضول

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