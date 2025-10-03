بيزوس: طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أشبه بفقاعة لكنها ستؤتي ثمارها

اعتبر رئيس مجلس إدارة “أمازون” جيف بيزوس أن موجة الإنفاق الضخمة على الذكاء الاصطناعي تشبه “فقاعة صناعية” قد تُهدر استثمارات كثيرة، لكنها ستُثمر في نهاية المطاف وتعود بفوائد كبرى على المجتمع.

وقال بيزوس، خلال مشاركته في “أسبوع التكنولوجيا الإيطالي” في تورينو، إن الحماس الزائد يجعل المستثمرين يمولون كل الشركات والأفكار، الجيدة منها والسيئة، مشبهاً الوضع بفقاعة الإنترنت في التسعينيات وفقاعة التكنولوجيا الحيوية، التي انتهت بخسائر ضخمة لكن خلفت ابتكارات منقذة للحياة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيُغير كل صناعة ويُحسّن إنتاجية الشركات حول العالم، داعياً المستثمرين إلى النظر بعيداً نحو المستقبل حيث ستظهر الفوائد الحقيقية للتكنولوجيا.







